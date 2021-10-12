Мужчина заляпал здание консульства России ночью на 12 октября. На месте работала патрульная полиция, но официальной информации она еще не предоставила.

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Бросил пакеты с красной краской

Неизвестный бросил 2 пакета красной краски в ворота консульства страны-агрессора. В СМИ говорят, что на месте работала полиция.



В консульство России в Одессе неизвестный бросил красную краску / Фото УСІ

Правоохранители рассказали, что к ним поступил вызов о факте хулиганства в 00:04. Прибыв на место, патрульные обнаружили следы от пакетов с краской на воротах консульства.

Подозреваемому удалось скрыться. На Гагаринское Плато вызвали следственно-оперативную группу. Консульство охраняют.



На место вызвали полицию / Фото УСІ

Как событие комментирует сеть

Люди по-разному реагируют на ситуацию, но большинство осуждает такой поступок. Вот несколько комментариев: