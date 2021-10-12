Мужчина заляпал здание консульства России ночью на 12 октября. На месте работала патрульная полиция, но официальной информации она еще не предоставила.
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Бросил пакеты с красной краской
Неизвестный бросил 2 пакета красной краски в ворота консульства страны-агрессора. В СМИ говорят, что на месте работала полиция.
В консульство России в Одессе неизвестный бросил красную краску / Фото УСІ
Правоохранители рассказали, что к ним поступил вызов о факте хулиганства в 00:04. Прибыв на место, патрульные обнаружили следы от пакетов с краской на воротах консульства.
Подозреваемому удалось скрыться. На Гагаринское Плато вызвали следственно-оперативную группу. Консульство охраняют.
На место вызвали полицию / Фото УСІ
Как событие комментирует сеть
Люди по-разному реагируют на ситуацию, но большинство осуждает такой поступок. Вот несколько комментариев:
- "Все сразу хорошо стало";
- "На*уя, а главное – зачем?";
- "Молодцы! Правильно сделали! Еще бы полностью запретить российским артистам сюда приезжать";
- "А отмывать за чьи деньги будут?";
- "Дворникам работу подбросили идиоты. Они и так за копейки работают".