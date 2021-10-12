В Одессе "разрисовали" здание консульства России: фото инцидента

На Гагаринском плато в Одессе неизвестный бросил пакеты с красной краской в Генеральное консульство России. После инцидента он сразу скрылся. На месте работала полиция.

Мужчина заляпал здание консульства России ночью на 12 октября. На месте работала патрульная полиция, но официальной информации она еще не предоставила.

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Бросил пакеты с красной краской

Неизвестный бросил 2 пакета красной краски в ворота консульства страны-агрессора. В СМИ говорят, что на месте работала полиция.



В консульство России в Одессе неизвестный бросил красную краску / Фото УСІ

Правоохранители рассказали, что к ним поступил вызов о факте хулиганства в 00:04. Прибыв на место, патрульные обнаружили следы от пакетов с краской на воротах консульства.

Подозреваемому удалось скрыться. На Гагаринское Плато вызвали следственно-оперативную группу. Консульство охраняют.



На место вызвали полицию / Фото УСІ

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Люди по-разному реагируют на ситуацию, но большинство осуждает такой поступок. Вот несколько комментариев: