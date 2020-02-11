Жить в России: к паре на свадьбу пришел ФСБшник, теперь супругов судят за госизмену

В России супругов судят по обвинению в госизмене. В чем их вина? Антонина Зимина и Константин Антонец сыграли свадьбу в 2015 году. Торжественное событие снимал оператор, фото и видео попали в сеть. На них зафиксировали сотрудника ФСБ России, личность которого стала рассекреченной.

Именно поэтому супругам грозит до 20 лет за решеткой. Женщина и мужчина уже находятся в СИЗО и, конечно, вину свою отрицают.

Это интересно: Заказные убийства и саботаж: во французских Альпах разоблачили базу российских шпионов

Антонину Зимину и ее мужа Константина Антонца арестовали в июле 2018 года. Об этом информирует Meduza.

Супругов обвиняют в том, что видео и фото с их свадьбы попали в распоряжение спецслужб Латвии. Там же, за просмотром материалов, распознали действующего сотрудника ФСБ России.

Как к латвийским спецслужбам попали снимки неизвестно, однако среди гостей на свадьбе были родственники невесты, которые живут в Литве.

Родственники обвиняемых отмечают: контрразведчик является бывшим однокурсником Зиминой – они вместе учились в Балтийском университете.

Более того – выпив за праздничным столом, ФСБшник раздавал гостям свои визитные карточки, фотографировался с ними и рассказывал о своей работе. Позже эти материалы попали в эфир неназванного балтийского телеканала. Однако судят не его, а супружескую пару, на чьей свадьбе он гулял.

Так, Антонина Зимина находится в СИЗО "Лефортово" с июля 2018 года. Через год – летом 2019-го – под арест отправили и ее мужа. Обоим грозит до 20 лет тюрьмы по подозрению в госизмене.

Интересно, что до задержания Антонина Зимина была независимым экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова (ее специализацией были страны Балтии) и возглавляла Балтийский центр диалога культур, который занимался организацией совместных с прибалтийскими странами мероприятий. Ее муж Константин Антонец работал в московской юридической фирме.