Житель Днепра ограбил жену через 2 месяца после свадьбы: использовал спецсредство

В Днепре 26 августа задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на собственную жену. По данным полиции, он во время ограбления использовал газовый баллончик.

Самое интересное, что пара поженилась всего за 2 месяца до ограбления. Инцидент произошел на Новокодацкой площади.

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27-летняя потерпевшая сама обратилась в полицию после того, как это произошло. Она рассказала, что мужчина сначала забрызгал ее лицо перцовым баллончиком, а затем несколько раз сильно ударил.

После этого злоумышленник вырвал из рук сумку и скрылся. Он это сделал якобы потому, что ревновал жену. В похищенной сумке, кроме вещей, также были документы. Мужчине, которого подозревают в совершении этого преступления, примерно 41 год (родился в 1980 году).



Женщина, которую ограбил собственный муж / Фото "Rепортер"

Когда стражи порядка прибыли, они начали обыскивать прилегающую территорию. Там и обнаружили подозреваемого, которого сразу задержали и заковали в наручники. Это событие сообщили журналистам анонимные источники в полиции.

Расположение Новокодацкой плоощи, где ограбили женщину / Карта google