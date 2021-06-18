На улицы вышли лодки: житель Днепра поплавал прямо на дороге – видео

Днепр уже 3 недели подряд заливает дождями, и улицы превращаются в реки. Однако есть люди, которые видят в этом и позитив. В частности, житель Днепра, который решил, что можно поплавать на лодке.

Видео с ним обнародовали в сети 18 июня. Его сняли в Амур-Нижегородском районе.

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Район, где это снимали, страдает от ливней больше всего. Там не только затопило дороги, но и жилища людей.

В подписи к видео сказали, что это из-за бездействия коммунальных служб. Такое там, якобы, длится уже 18 дней.

Житель Днепра плывет по улицам на лодке: видео телеграмму "Ху* * *ый Днепр"