В жилом массиве Днепра Тополь-1 мужчина выбросился с 8 этажа. Однако, он не только покончил с собой, поскольку упал на женщину, которая в этот момент стояла под домом.

Это случилось средь бела дня 9 мая. В результате этого инцидента 66-летнюю пострадавшую госпитализировали, поскольку обнаружили перелом позвоночника. К теме 20-летний парень вернулся из армии и застрелился из-за долгов Подробнее о трагедии Мужчина выбросился из окна собственной квартиры.

Он погиб сразу после падения.

Пенсионерка, на которую он упал, в этот момент стояла на углу дома возле помещения аптеки.

Когда приехала скорая, у нее обнаружили перелом шейного отдела позвоночника.

Ее отвезли в 16 городскую больницу Днепра.

На месте работали правоохранители и судмедэксперты.

Место, где мужчина выбросился из окна на пенсионерку / Фото "Днепр оперативное" Обратите внимание В Днепре 5 мая из окна многоэтажки выпала несовершеннолетняя девушка. Впоследствии стало известно, кем была погибшая, а также версия событий одного из мужчин, которые были тогда в квартире.