Житель Днепра выбросился из окна на пенсионерку:женщину госпитализировали с перелом позвоночника
В жилом массиве Днепра Тополь-1 мужчина выбросился с 8 этажа. Однако, он не только покончил с собой, поскольку упал на женщину, которая в этот момент стояла под домом.
Источник:"Днепр оперативное"
Это случилось средь бела дня 9 мая. В результате этого инцидента 66-летнюю пострадавшую госпитализировали, поскольку обнаружили перелом позвоночника.
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Подробнее о трагедии
- Мужчина выбросился из окна собственной квартиры.
- Он погиб сразу после падения.
- Пенсионерка, на которую он упал, в этот момент стояла на углу дома возле помещения аптеки.
- Когда приехала скорая, у нее обнаружили перелом шейного отдела позвоночника.
- Ее отвезли в 16 городскую больницу Днепра.
- На месте работали правоохранители и судмедэксперты.
Место, где мужчина выбросился из окна на пенсионерку / Фото "Днепр оперативное"
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