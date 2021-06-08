О том, что задержанный находится в СИЗО, сообщили 8 июня. Он признал совершение своих преступлений на видео.

Другой случай Жестоко избил и забрал сумку: на Львовщине задержали 24-летнего грабителя – фото



Руки задержанного по подозрению в ограблении женщин в Одессе / Фото Нацполиции

Больше о действиях мужчины

Задержанному 25 лет.

Когда он приехал в Одессу – не сообщают.

От действий молодого человека пострадали две женщины.

Им примерно 32 и 34 года (родились в 1991 и 1993 годах).

Мужчина сказал, что нападал на них со спины.

Захватывал и душил до потери сознания.

После этого забирал у них ценные вещи и убегал.

В частности, по данным следователей, он украл сумки, телефоны и кошельки.

Часть этих вещей обнаружили у него дома.

Остальное – продал в ломбарде.

Злоумышленник рассказывает, как совершал преступления: видео Нацполиции

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о разбое. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Обратите внимание! На Львовщине за грабежи задержали 58-летнего румына. Он вместе со своим сообщником пытался выманить у людей деньги. Однако иногда ничего не удавалось и мужчина просто вырывал их из рук. После этого он скрывался на своем Mercedes.