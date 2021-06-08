О том, что задержанный находится в СИЗО, сообщили 8 июня. Он признал совершение своих преступлений на видео.
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Руки задержанного по подозрению в ограблении женщин в Одессе / Фото Нацполиции
Больше о действиях мужчины
- Задержанному 25 лет.
- Когда он приехал в Одессу – не сообщают.
- От действий молодого человека пострадали две женщины.
- Им примерно 32 и 34 года (родились в 1991 и 1993 годах).
- Мужчина сказал, что нападал на них со спины.
- Захватывал и душил до потери сознания.
- После этого забирал у них ценные вещи и убегал.
- В частности, по данным следователей, он украл сумки, телефоны и кошельки.
- Часть этих вещей обнаружили у него дома.
- Остальное – продал в ломбарде.
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Что грозит злоумышленнику
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о разбое. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.