О том, что задержанный находится в СИЗО, сообщили 8 июня. Он признал совершение своих преступлений на видео.

Другой случай Жестоко избил и забрал сумку: на Львовщине задержали 24-летнего грабителя – фото

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Руки задержанного по подозрению в ограблении женщин в Одессе / Фото Нацполиции

Больше о действиях мужчины

  • Задержанному 25 лет.
  • Когда он приехал в Одессу – не сообщают.
  • От действий молодого человека пострадали две женщины.
  • Им примерно 32 и 34 года (родились в 1991 и 1993 годах).
  • Мужчина сказал, что нападал на них со спины.
  • Захватывал и душил до потери сознания.
  • После этого забирал у них ценные вещи и убегал.
  • В частности, по данным следователей, он украл сумки, телефоны и кошельки.
  • Часть этих вещей обнаружили у него дома.
  • Остальное – продал в ломбарде.

Злоумышленник рассказывает, как совершал преступления: видео Нацполиции

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о разбое. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.