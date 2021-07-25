Заплыв с одновременной игрой на флейте: житель Харьковщины установил необычный рекорд – фото

Мужчина на Харьковщине установил рекорд, когда совершил заплыв на спине. При этом, он играл на флейте.

Житель Харьковщины Андрей Могилко попал в книгу рекордов Украины в субботу, 24 июля. Это подтвердила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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Мужчина продержался 6 минут и 39 секунд. Температура воды в озере в поселке Высокий была низкой, что усложнило задачу пловцу.

Как мужчина установил рекорд

Могилко сначала самостоятельно доплыл на глубину, а флейту ему доставили с помощью кораблика на радиоуправлении. Он исполнял композиции известного индийского гуманиста, философа Шри Чинмоя.

Эксперты реестра и журналисты следили за заплывом с байдарок. Местные жители, которые поддерживали мужчину, болели с берега и наслаждались игрой на флейте.

Мужчина установил необычный рекорд в озере / Фото Ланы Ветровой

У всех спортсменов, которые устанавливают рекорд, обычно 3 попытки. Андрей Могилко использовал всего 2 такие возможности и установил рекорд в номинации "Самое длительное время заплыва на спине с одновременной игрой на флейте".

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Посвятил победу философу

Свое достижение спортсмен посвятил 90-летию со дня рождения всемирно известного гуманиста и философа Шри Чинмоя. В воде он исполнил 6 его композиций, еще 4 сыграл на берегу.

Сам Андрей Могилко – мастер по изготовлению свирелей и флейт, музыкант-самоучка, спортсмен-бегун.