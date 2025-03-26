Житель Львова убил свою собаку битой: мужчина четыре раза ударил животное по голове

Во Львове 53-летний мужчина убил свою собаку деревянной битой. Подозреваемый нанес любимцу не менее 4 ударов по голове.

За жестокое обращение с животными фигуранту грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

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Что известно об инциденте

К раскрытию преступления привлекли оперативников, следователей и сотрудников других служб Львовского районного управления полиции №1. При участии экспертов правоохранители осмотрели тело собаки и зафиксировали все нанесенные повреждения.

Сейчас по решению суда подозреваемый житель Львова находится под стражей без права внесения залога.

Важно! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, недавно в Киеве 31-летний мужчина жестоко избил ногами и сбросил с лестницы бездомную собаку. Жестокое обращение с животным зафиксировали камеры наблюдения. Жителю столицы грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.