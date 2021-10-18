Житель Одесской области сжег грузовик и бус знакомого: как объяснил свои действия

На территории Успеновской территориальной общины в Одесской области мужчине подожгли сразу 2 крупногабаритных автомобиля. Бус и грузовик, которые были припаркованы, сгорели дотла.

Об инциденте сообщили 18 октября. Позже правоохранители сообщили, что задержали подозреваемого и он сказал, почему это сделал.

Ранее В Киеве сгорел автомобиль журналиста: второй поджог за 2 года – видео

Хотел отомстить владельцу

В полицию из-за поджогов обратился 35-летний владелец этих автомобилей. Впоследствии правоохранители начали устанавливать обстоятельства и нашли подозреваемого.

Им оказался знакомый мужчины, который пострадал от действий злоумышленника. Он признался в содеянном и сказал, что таким образом хотел поквитаться за конфликт, который случился незадолго до этого.

Что грозит за такой поступок

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Сейчас продолжаются экспертизы и собирают доказательства преступных действий. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Другой поджог недавно

Ночью, 30 сентября, в Киеве подожгли 2 легковых автомобиля. Впоследствии стало известно, что они принадлежат женщинам, работающим на ОСМД "Фаворит". Поджог объяснили профессиональной деятельностью владелиц машин.

Туда немедленно вызвали спасателей, которые начали тушить пожар. Однако один автомобиль сгорел полностью. Правоохранители начали расследование по статье о поджоге.