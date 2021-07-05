О том, что мужчину признали виновным, сообщили 5 июля. А само преступление случилось еще на Новый год.
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Ранее был судим
- Женщина получила травмы тела и головы.
- Она умерла от ушиба головного мозга и кровоизлияния.
- Это случилось еще до приезда скорой.
- Подозреваемому 37 лет.
- Он ранее уже был судим за другие преступления.
- Когда правоохранители задержали мужчину, он не признавал вину.
- Однако изменил свою позицию, когда ему показали собранные вещественные доказательства.
Что грозит за такое преступление
Мужчину осудили за тяжкое телесное повреждение. Он проведет в тюрьме 8 лет.
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