О том, что мужчину признали виновным, сообщили 5 июля. А само преступление случилось еще на Новый год.

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Ранее был судим

Женщина получила травмы тела и головы.

Она умерла от ушиба головного мозга и кровоизлияния.

Это случилось еще до приезда скорой.

Подозреваемому 37 лет.

Он ранее уже был судим за другие преступления.

Когда правоохранители задержали мужчину, он не признавал вину.

Однако изменил свою позицию, когда ему показали собранные вещественные доказательства.

Что грозит за такое преступление

Мужчину осудили за тяжкое телесное повреждение. Он проведет в тюрьме 8 лет.

Правоохранители работают с задержанным: видео Нацполиции

Обратите внимание! В городе Теребовля на Тернопольщине, 19 июня произошло жуткое убийство. Мужчина задушил свою молодую жену. Затем он покончил с собой с помощью взрывного устройства.