Житель Одесской области забил палкой жену: праздновали Новый год

В Беляевке Одесской между супругами начался спор, который перерос в конфликт. Мужчина взял палку и избил 30-летнюю жену. Впоследствии она скончалась от полученных травм. Они оба в этот момент были под действием алкоголя.

О том, что мужчину признали виновным, сообщили 5 июля. А само преступление случилось еще на Новый год.

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Ранее был судим

Женщина получила травмы тела и головы.

Она умерла от ушиба головного мозга и кровоизлияния.

Это случилось еще до приезда скорой.

Подозреваемому 37 лет.

Он ранее уже был судим за другие преступления.

Когда правоохранители задержали мужчину, он не признавал вину.

Однако изменил свою позицию, когда ему показали собранные вещественные доказательства.

Что грозит за такое преступление

Мужчину осудили за тяжкое телесное повреждение. Он проведет в тюрьме 8 лет.

Правоохранители работают с задержанным: видео Нацполиции