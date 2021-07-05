Житель Одесской области забил палкой жену: праздновали Новый год

5 июля 2021 , 13:00
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Источник:

полиция Одесской области

В Беляевке Одесской между супругами начался спор, который перерос в конфликт. Мужчина взял палку и избил 30-летнюю жену. Впоследствии она скончалась от полученных травм. Они оба в этот момент были под действием алкоголя.

О том, что мужчину признали виновным, сообщили 5 июля. А само преступление случилось еще на Новый год.

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Ранее был судим

  • Женщина получила травмы тела и головы.
  • Она умерла от ушиба головного мозга и кровоизлияния.
  • Это случилось еще до приезда скорой.
  • Подозреваемому 37 лет.
  • Он ранее уже был судим за другие преступления.
  • Когда правоохранители задержали мужчину, он не признавал вину.
  • Однако изменил свою позицию, когда ему показали собранные вещественные доказательства.

Что грозит за такое преступление

Мужчину осудили за тяжкое телесное повреждение. Он проведет в тюрьме 8 лет.

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Обратите внимание! В городе Теребовля на Тернопольщине, 19 июня произошло жуткое убийство. Мужчина задушил свою молодую жену. Затем он покончил с собой с помощью взрывного устройства.
Автор: Олександр Марчак