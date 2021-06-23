Смыл кровь и позвонил в полицию: житель Одесской области убил пожилую мать

В Одесской области мужчина убил собственную мать. Он побил 84-летнюю женщину палкой и от полученных травм она умерла. Затем злоумышленник помылся, переоделся и позвонил в полицию.

Это случилось на территории Нерубайской сельской общины. Злоумышленник пытался скрыть преступление, однако впоследствии признался в содеянном.

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Пытался все скрыть

56-летний мужчина позвонил на горячую линию "102" и сказал, что проснулся и обнаружил мать мертвой. Следователи действительно обнаружили во дворе тело пенсионерки с пробитой головой.

Однако они собрали доказательства и поняли, что это вероятно сделал ее сын. В ходе общения подозреваемый все отрицал.

Какие доказательства обнаружили:

Выбитые стекла на дверях.

Разбросанные вокруг вещи со следами крови.

И другие вещественные доказательства, которые не называют.

Когда следователи начали указывать на эти доказательства, мужчина таки признался. Он рассказал, что конфликт случился, когда он был пьян. Мужчина сказал, что убил мать деревянной палкой, смыв с себя следы крови, переоделся в чистое. А потом он позвонил в полицию.

Какое наказание ему грозит

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Если его вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Однако в деле еще назначили экспертизу, которая должна установить здоров ли подозреваемый психически. Поэтому он может избежать тюремного заключения и отправиться на лечение.