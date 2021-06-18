Этот инцидент произошел 18 июня. За месяц до этого злоумышленника уже задерживали за попытку поджога магазина.

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Как его задержали

Злоумышленника задерживали полицейские и муниципальная стража. Как раз после этого оказалось, что у него есть аж 2 ножа.

По словам главы "муниципальной стражи" города Петра Канарьяна, мужчина вел себя агрессивно и приставал к прохожим.

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Телеграмм "7 канала" сообщил, что мужчина таки угрожал расправой случайным людям. Это происходило возле редакции одного из региональных СМИ.

Чем еще отличился злоумышленник

За месяц до этого его уже задерживали. Первый раз это было за попытку поджога в универмаге "Центральный".

Тогда он взял зажигалку и пытался пройти мимо кассы, не рассчитавшись за нее. Когда ему сделали замечание, начал разливать бензин, чтобы устроить пожар,

– рассказал Канарьян.

После предыдущего инцидента мужчину отвезли в психиатрическую больницу. Вероятно, теперь он снова вернется на лечение.

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