Житель Одесской области застрял в моторе: как его спасли – фото

26 июля 2021 , 10:55
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ГСЧС Одесской области

Житель Одесской области запихнул руку в мотор автомобиля и она там застряла. Из-за этого пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщили 26 июля. Инцидент произошел днем ранее в селе Малодолинское.

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Как его освободили

  • Рука застряла, когда мужчина ремонтировал легковой автомобиль.
  • Руку зажало двигателем в моторном отсеке.
  • По прибытию спасатели использовали гидравлический инструмент и домкрат.
  • Когда руку вытянули, пострадавшего передали работникам скорой помощи.
  • Какие травмы он получил – не сообщают.


Рука жителя Одесской области, которая застряла в моторе / Фото ГСЧС Одесской области

Обратите внимание! В Днепре на Набережной Победы женщина случайно положила руку между трубами и застряла. По словам потерпевшей, она просидела так несколько суток. Об инциденте сообщили спасателям 13 июля.
Автор: Олександр Марчак