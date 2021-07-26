Житель Одесской области застрял в моторе: как его спасли – фото
26 июля 2021 , 10:55Читати новину українською
Источник:ГСЧС Одесской области
Житель Одесской области запихнул руку в мотор автомобиля и она там застряла. Из-за этого пришлось вызывать спасателей.
Об этом сообщили 26 июля. Инцидент произошел днем ранее в селе Малодолинское.
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Как его освободили
- Рука застряла, когда мужчина ремонтировал легковой автомобиль.
- Руку зажало двигателем в моторном отсеке.
- По прибытию спасатели использовали гидравлический инструмент и домкрат.
- Когда руку вытянули, пострадавшего передали работникам скорой помощи.
- Какие травмы он получил – не сообщают.
Рука жителя Одесской области, которая застряла в моторе / Фото ГСЧС Одесской области