Житель Аляски потерял в огне дом и собаку, но выжил после 3 недель на морозе: видео

На Аляске местный житель Тайсон Стил из-за пожара потерял свой дом и собаку. В течение 23 дней он выживал в отдаленной местности при минусовых температурах.

Мужчина протоптал сигнал SOS в снегу, об этом сообщила полиция американского штата на своей странице в Facebook.

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Местные правоохранители нашли 30-летнего Стила возле импровизированного укрытия. Перед этим никто не получал сообщений от мужчины в течение нескольких недель.

Его хижина в лесу сгорела в середине декабря, в огне погиб его пес. Стил в течение 23 дней оставался без крыши над головой и средств связи при минусовых температурах,

– сообщают правоохранители.



На Аляске спасли мужчину, который жил на морозе/ Источник: dps.alaska.go

Как мужчина встречает своих спасителей: смотрите видео