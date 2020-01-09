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      Житель Канады не сел на самолет МАУ из-за проблем с билетом и остался жив

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      Мужчина чудом не попал на рейс PS 752. Его жена погибла / facebook

      Из-за путаницы с билетами мужчина не смог сесть на рейс и решил улететь следующим. Его жена погибла на борту самолета.

      Этот человек стал счастливчиком, который чудом не попал на рейс, сообщает Оttawa Сitizen.

      Читайте больше: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур вместе с женой возвращался в Канаду после посещения родственников в Иране. Однако в аэропорту Тегерана мужчине сообщили, что его билет больше не действителен.

      Он попрощался с женой, сказав ей, что вылетит следующим рейсом. Это был последний раз, когда он ее видел. Мосхен все еще находился в аэропорту Терегана, когда узнал об авиакатастрофе.

      Что известно об авиакатастрофе в Иране?Пассажирский Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ рейса PS 752 разбился вскоре после вылета из аэропорта "Имама Хомейни" в Тегеране. На борту находились 176 человек, из них 9 членов экипажа. Все они погибли.

      Судно вылетело в 4:30 утра по киевскому времени и планировало лететь до киевского "Борисполя". Однако уже через две минуты после взлета упало.

      Представители местного аэропорта называют причиной авиакатастрофы технические неисправности самолета, а именно – возгорание двигателя. Однако украинские эксперты не подтвердили эту версию. В МИД Украины считают, что причина может быть другая.

      Кто погиб в результате авиакатастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости политики Жертвы МАУ Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране
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