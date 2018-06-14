Житель Львовской области отсудил у туроператора кругленькую сумму за дешевый отель

За поселение в дешевом испанском отеле житель Сокаля во Львовской области отсудил у туроператора 70,1 тысяч гривен.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Как указано в решении Сокольского райсуда Львовской области, мужчина узнал об изменении отеля только по прибытии в Барселону, из-за чего вынужденно согласился на худший вариант. Поскольку туроператор не реагировал на жалобы, то по прибытии мужчина подал иск с требованием компенсировать расходы на отдых.



"В гостиничном номере вместо кроватей были раскладушки с грязными матрасами и постельным бельем, с потолка сыпалось, на потолке и стенах были убитые насекомые, стены потрескавшиеся, мебель поломанная, кондиционер отсутствует, балкон в аварийном состоянии. Кроме того под окном были дороги и железнодорожная колея", – заявил турист.



Судья обязал туроператора Join Up! компенсировать не разницу между стоимостью номеров, а полностью уплаченную сумму за проживание в гостинице. Также кроме уплаченных за отель 54,1 тысяч гривен жителю Сокаля должны заплатить еще 10 тысяч гривен моральной компенсации и потраченные на адвокатов 6 тысяч гривен.



В то же время решение суда еще не вступило в законную силу и юристы туроператора еще могут подать апелляцию.