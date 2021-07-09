Проплаченные "любители природы" обвиняли раненых воинов на костылях в какой-то личной пользе! Хотя в Украине на 8-м году российско-украинской войны до сих пор нет ни одного государственного центра реабилитации воинов АТО.

Наши журналисты встретились с жителем Харьковского массива Сергеем Дрогобычем, который поддерживает проект благоустройства 45 га территории возле Вырлицы и строительство реабилитационного центра для ветеранов и инвалидов АТО с зеленой зоной и спортплощадкой.

"Я присутствовал на общественных слушаниях в Дарницкой РГА, когда застройщик представил проект на озере Вырлица. Мне все понравилось. Во-первых, строительством реабилитационного центра мы хоть как-то отблагодарим наших защитников, потому что многие из них нуждаются не только в медицинской, но и психологической помощи. Во-вторых, наконец проведут благоустройство берегов озера Вырлица и обустроят парковую зону. Сейчас там только стихийная свалка, а еще местные наркоманы нашли для себя притон. Сейчас я не могу туда выйти погулять с маленьким ребенком. И не только я", – рассказал Сергей.

– Расскажите об общественных слушаниях 6 июля в Дарницкой РГА. Что на самом деле там произошло?

– Был конструктивный диалог с представителями застройщика. На встречу пришло много людей – участники боевых действий на Востоке Украины и обычные жители района. Было высказано много интересных мыслей. Но испортила обсуждение кучка "экоактивистов", которые хоть и были в меньшинстве, однако своим бессмысленным шумом пытались сорвать общественные слушания. В принципе им есть что терять, потому что, уверен, так называемая "группа Экопарк Вырлица" – это чей-то нелегальный проект для выкачки денег из городского бюджета и "отжима" земельных участков у легального бизнеса. Этот "экоактив" – лишь чья-то кормушка, которая никакой пользы киевлянам не несет. Не о природе они заботятся, а о своих карманах и интересах теневых заказчиков. А вы подробно можете увидеть на видео, как проходили обсуждения.

– Вообще эти "экоактивисты" известные люди в Дарницком районе? Вы их знаете?

– Лучше бы не знал (смеется). Главным спикером этой группировки является Настя. В Facebook девушка называет себя Nasty Kyt. Она постоянно много и громко кричит о продажности жителей Дарницы. Настя – большой поклонник Беларуси и твердой руки диктатора Лукашенко. Потому что, видите, как чисто в Минске, не иначе нелегитимный лидер белорусов лично улицы метет. К тому же у нее слишком странное представление об экологии. Постит фото Стамбула на фоне горящих труб – это, по ее мнению, "красиво".

Еще один персонаж, извините, не знаю его имени и отчества, давно уже не работает, постоянно курит марихуану и распивает спиртное. Интересно, на какие доходы? Возможно на те, которые получает как профессиональный митингующий за что угодно? Свободный хиппи-художник, захламил весь район своими картинками – плодами отравленного воображения. Вот такие люди выступают за то, чтобы на озере Вырлица вместо благоустройства оставалась свалка!

К тому же они использовали известные грязные технологии – за час до обсуждений привезли автобусом к РГА отряд неадекватных бабушек и снимали их шум на камеры, а затем кричали, что их якобы пригласил застройщик-инвестор. Ребят, которые прошли войну, они смеют называть "продажными"? Все у нее "продажные", странная логика у этой Насти. Неужели мэр Киева Кличко этого не видит?

– Понятно, что маргинальные элементы не могут иметь влияния ни на Дарницкий РГА, ни на Киевсовет. Кто за ними стоит?

– Я думаю, мэру Виталию Кличко следует более внимательно посмотреть на Алексея Гриценко. Это сын экс-министра обороны Анатолия Гриценко, того самого, который распродал в свое время имущество украинской армии, нанеся удар по обороноспособности нашего государства. За то, что в 2014 году на армейских складах оказалось большое ничто, нужно, в частности, "благодарить" и Анатолия.

Понятно, что сын за отца не отвечает, но мы, вероятно, наблюдаем сейчас некую "семейную традицию". Алексей Гриценко несколько раз участвовал в выборах – в парламент и Киевсовет, но ни разу не победил, как и его отец во время нескольких президентских гонок. Теперь Алексей везде представляется "советником мэра Киева по экологии". Интересно, Кличко знает об этом? Вообще об Алексее Гриценко полно интересных фактов в интернете – слишком бурная у него жизнь. Кстати, странным образом Nasty Kyt была в составе "Автомайдана", когда председателем организации был именно Алексей Гриценко.

– Скажите, пожалуйста, как оценить случай, произошедший во время общественных слушаний 6 июля. Почему глава Дарницкой РГА Ярослав Лагута не обеспечил порядок на собрании, не пригласил полицию хотя бы? Почему Лагута приказал всем помолчать, потому что он сам хотел толкнуть речь, то все "экоактивисты" резко прекратили кричать?

– Я бывал на нормальных слушаниях и акциях, знаю, что в подобных случаях чиновников никто не слушает. Все это очень подозрительно.

– Что жители Дарницкого района планируют делать дальше, поскольку ситуация вокруг озера Вырлица уже приобрела угрожающее содержание?

– Пусть полиция разбирается, кто финансирует этих "экоактивистов", на чей счет они живут. Они так заботятся об экологии, что никого из тех "экоактивистов" вы не увидите ни на одном субботнике, когда местные жители выходят убирать мусор за наркоманами и алкашами с берега Вырлицы.