Жители Херсона публикуют видео российских солдат в городе

Россия продолжает свои попытки захватить крупные города Украины. Жители Херсона 1 марта заметили российских солдат в городе.

Оккупанты группами и вооруженные ходят в одном из районов Херсона. Местные снимают их из места, где прячутся.

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Речь идет о Шуменском районе. Местные заметили, что солдаты очень молодые. Их увидели 1 марта в 8:30 утра.

Российские солдаты в Херсоне: смотрите видео

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