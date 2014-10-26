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      Жители Донбасса охотно голосуют, когда на них не направлены дула автоматов, — Джеффри Пайетт

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      Джеффри Пайетт
      Джеффри Пайетт / public.od.ua

      Посол США в Украине заявил, что жители Донбасса охотно голосуют, когда на них не направлены дула автоматов.

      По словам Пайета, внимание международных наблюдателей особенно приковано к голосованию на Донбассе.

      Мы особое значение придаем тому, как проходят выборы в Раду в таких городах как Мариуполь, Краматорск, Славянск. Голосование является признаком, что люди восточной Украины также пользуются своим демократическим правом. Они с готовностью это делают (отдают голос), когда на них не направлены дула автоматов, — отметил посол.

      Также Пайет добавил, что ни США, ни мировое сообщество никогда не признают "выборы", которые планируют провести лидеры террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" на следующей неделе.

      Теги: Новости политики Новости Донецка Донецкая область Выборы в ВР-2014
      Источник: УНН
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      Новости за 26 октября 2014
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