Жители Донбасса охотно голосуют, когда на них не направлены дула автоматов, — Джеффри Пайетт
Посол США в Украине заявил, что жители Донбасса охотно голосуют, когда на них не направлены дула автоматов.
По словам Пайета, внимание международных наблюдателей особенно приковано к голосованию на Донбассе.
Мы особое значение придаем тому, как проходят выборы в Раду в таких городах как Мариуполь, Краматорск, Славянск. Голосование является признаком, что люди восточной Украины также пользуются своим демократическим правом. Они с готовностью это делают (отдают голос), когда на них не направлены дула автоматов, — отметил посол.
Также Пайет добавил, что ни США, ни мировое сообщество никогда не признают "выборы", которые планируют провести лидеры террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" на следующей неделе.
Источник: УНН
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