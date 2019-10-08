Жители Киева бьют тревогу: маньяк в очках нападает с ножом на взрослых мужчин – детали

В Киеве разыскивают мужчину в возрасте 40-45 лет. По информации полиции, он совершил тяжкое преступление. Тем временем, в соцсетях пишут, что злоумышленник нападает в основном на мужчин до 60 лет. В частности, уже пострадали по меньшей мере четыре человека.

Согласно ориентировке от Днепровского райотдела полиции, что сейчас распространяется сетью, у вероятного нападавшего такие приметы:

на вид 40-45 лет; рост – 175-180 сантиметров; крепкое телосложение; нос средний с широкими ноздрями; тонкие губы; полные щеки; носит очки для зрения прямоугольной формы в светлой оправе; во время ходьбы сутулится.

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Фоторобот мужчины, который нападает в темноте на взрослых мужчин в Киеве

Кроме того, он был одет в кофту из материи бежевого цвета с косыми объемными карманами (на вид большего размера, чем подозреваемый), темные прямые брюки или джинсы, кроссовки светлого цвета, а на голове у него была бейсболка темного цвета. На застежке кофты – темное кольцо диаметром примерно 2 сантиметра, соединенное с "собачкой" черной молнии лентой из ткани.



Ориентирование на киевского маньяка

В сети пишут, что мужчина совершает нападения уже три недели, а его жертвами уже стали по меньшей мере четыре мужчины в возрасте до 60 лет. Действует он в основном на границе Днепровского и Деснянского районов Киева. В частности, осторожными следует быть жителям таких массивов, как Радужный, Лесной, Воскресенка и района Троещина, в частности возле гипермаркета "Эпицентр".

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Районы Киева, где неизвестный нападает на мужчин

Его почерк везде одинаков. С 20:00 до 22:00 выходит на охоту с ножом, без причины в темном месте подбегает и наносит большим ножом удары в область спины. В последних случаях он бил в шею и лицо,

– отмечают активисты общественного объединения "Автопатруль Майдан".

Кроме того, участники сообщества "Троещина FB" известили, что в начале сентября на улице Закревского неизвестный напал на мужчину и нанес ему ножевое ранение в горло. К счастью, пострадавший остался жив, однако злоумышленнику удалось скрыться.

Также киевляне сообщают, что правоохранители активно разыскивают преступника и опрашивают людей, которые живут неподалеку от мест преступления.

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Тем временем, в сети из-за таких сообщений началась паника – люди боятся выходить на улицу, в то же время жителям вышеуказанных районов вообще рекомендуют не появляться на улице после 20:00, а если есть такая необходимость, следует взять с собой газовый баллончик.



В сети из-за появления маньяка в спальных районах Киева бьют тревогу

Издание "Информатор", "Обозреватель" и пользователи в сети убеждают, что уже известно об одном смертельном случае. Трагедия произошла 1 октября на улице Петра Вершигоры, 5 – мужчина умер от потери крови после того, как его ударили ножом в сонную артерию. В полиции 24 каналу эту информацию не подтвердили. Также пишут, что в результате нападений маньяка пострадали двое подростков: сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Сын именно домой пришел где-то в 23 часа (убийство якобы произошло в 23:00-23:15), видел людей на лавочке, но не обратил внимания, кто именно, поскольку был в наушниках. То полицейский аж за голову схватился, говорит, не позволяйте ходить ночью в наушниках!

– поделилась местная жительница.

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К слову, в середине августа в Киеве на Русановке в местном канале правоохранители обнаружили расчлененное тело женщины. Погибшей оказалась местная жительница Ирина Клипкова, которая исчезла за несколько дней до трагедии. А такое ужасное преступление совершил ее сосед Алексей Козленко. К слову, женщина и мужчина знали хорошо друг друга.