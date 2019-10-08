22:43
8 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, сегодня
      Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:14, сегодня
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Жители Киева бьют тревогу: маньяк в очках нападает с ножом на взрослых мужчин – детали

      15 Читати новину українською
      В Киеве орудует опасный маньяк: мужчина нападает в основном на взрослых мужчин (иллюстративное фото)
      В Киеве орудует опасный маньяк: мужчина нападает в основном на взрослых мужчин (иллюстративное фото) / Соцсети

      В Киеве разыскивают мужчину в возрасте 40-45 лет. По информации полиции, он совершил тяжкое преступление. Тем временем, в соцсетях пишут, что злоумышленник нападает в основном на мужчин до 60 лет. В частности, уже пострадали по меньшей мере четыре человека.

      Согласно ориентировке от Днепровского райотдела полиции, что сейчас распространяется сетью, у вероятного нападавшего такие приметы:

      1. на вид 40-45 лет;
      2. рост – 175-180 сантиметров;
      3. крепкое телосложение;
      4. нос средний с широкими ноздрями;
      5. тонкие губы;
      6. полные щеки;
      7. носит очки для зрения прямоугольной формы в светлой оправе;
      8. во время ходьбы сутулится.

      Обратите внимание! В Киеве подростки пытали мужчину электрошокером: что им грозит – видео

      Київ, маніяк, Троєщина, Воскресенка, напади на чоловіків
      Фоторобот мужчины, который нападает в темноте на взрослых мужчин в Киеве

      Кроме того, он был одет в кофту из материи бежевого цвета с косыми объемными карманами (на вид большего размера, чем подозреваемый), темные прямые брюки или джинсы, кроссовки светлого цвета, а на голове у него была бейсболка темного цвета. На застежке кофты – темное кольцо диаметром примерно 2 сантиметра, соединенное с "собачкой" черной молнии лентой из ткани.

      Київ, маніяк, Троєщина, Воскресенка, напади на чоловіків
      Ориентирование на киевского маньяка

      В сети пишут, что мужчина совершает нападения уже три недели, а его жертвами уже стали по меньшей мере четыре мужчины в возрасте до 60 лет. Действует он в основном на границе Днепровского и Деснянского районов Киева. В частности, осторожными следует быть жителям таких массивов, как Радужный, Лесной, Воскресенка и района Троещина, в частности возле гипермаркета "Эпицентр".

      Читайте также: Интересно! Стрельба в полицейских в Киевской области: появилось видео ликвидации иностранца и детали

      Київ, маніяк, Троєщина, Воскресенка, напади на чоловіків
      Районы Киева, где неизвестный нападает на мужчин

      Его почерк везде одинаков. С 20:00 до 22:00 выходит на охоту с ножом, без причины в темном месте подбегает и наносит большим ножом удары в область спины. В последних случаях он бил в шею и лицо,
      – отмечают активисты общественного объединения "Автопатруль Майдан".

      Кроме того, участники сообщества "Троещина FB" известили, что в начале сентября на улице Закревского неизвестный напал на мужчину и нанес ему ножевое ранение в горло. К счастью, пострадавший остался жив, однако злоумышленнику удалось скрыться.

      Київ, маніяк, Троєщина, Воскресенка, напади на чоловіків

      Также киевляне сообщают, что правоохранители активно разыскивают преступника и опрашивают людей, которые живут неподалеку от мест преступления.

      Советуем ознакомиться! Криминальная драма в Николаеве: от безумной любви до попытки убийства

      Київ, маніяк, Троєщина, Воскресенка, напади на чоловіків

      Тем временем, в сети из-за таких сообщений началась паника – люди боятся выходить на улицу, в то же время жителям вышеуказанных районов вообще рекомендуют не появляться на улице после 20:00, а если есть такая необходимость, следует взять с собой газовый баллончик.

      Київ, маніяк, Троєщина, Воскресенка, напади на чоловіків
      В сети из-за появления маньяка в спальных районах Киева бьют тревогу

      Издание "Информатор", "Обозреватель" и пользователи в сети убеждают, что уже известно об одном смертельном случае. Трагедия произошла 1 октября на улице Петра Вершигоры, 5 – мужчина умер от потери крови после того, как его ударили ножом в сонную артерию. В полиции 24 каналу эту информацию не подтвердили. Также пишут, что в результате нападений маньяка пострадали двое подростков: сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

      Київ, маніяк, Троєщина, Воскресенка, напади на чоловіків

      Київ, маніяк, Троєщина, Воскресенка, напади на чоловіків

      Сын именно домой пришел где-то в 23 часа (убийство якобы произошло в 23:00-23:15), видел людей на лавочке, но не обратил внимания, кто именно, поскольку был в наушниках. То полицейский аж за голову схватился, говорит, не позволяйте ходить ночью в наушниках!
      – поделилась местная жительница.

      Кстати! В лесополосе под Варшавой нашли тело украинца: мужчина исчез еще в июле

      Київ, маніяк, Троєщина, Воскресенка, напади на чоловіків

      К слову, в середине августа в Киеве на Русановке в местном канале правоохранители обнаружили расчлененное тело женщины. Погибшей оказалась местная жительница Ирина Клипкова, которая исчезла за несколько дней до трагедии. А такое ужасное преступление совершил ее сосед Алексей Козленко. К слову, женщина и мужчина знали хорошо друг друга.

      blog_ava
      Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
      сегодня
      70188
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Криминал Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 октября: льготы и выплаты для УБД не отменят, газовое соглашение с Россией
      сегодня , 22:11 Главные новости 8 октября: льготы и выплаты для УБД не отменят, газовое соглашение с Россией
      Ірина Кошанська 62
      Варвары в Херсонесе, с детства приучают к клеткам и без крыши над головой: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Варвары в Херсонесе, с детства приучают к клеткам и без крыши над головой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 140
      У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      сегодня , 21:22 У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      Антон Голобородько 41
      Дело Пашинского: почему депутата судят за стрельбу, а не за коррупционные сделки
      сегодня , 19:00 Дело Пашинского: почему депутата судят за стрельбу, а не за коррупционные сделки
      Ірина Поліщук 435
      Кличко против всех: кто претендует на кресло мэра Киева?
      сегодня , 18:01 Кличко против всех: кто претендует на кресло мэра Киева?
      Інна Жолобович 345
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук