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      Жители Нью-Йорка подали коллективный иск против ВОЗ из-за коронавируса

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      Американцы подали иск против ВОЗ / China Daily

      Жители штата Нью-Йорк, среди которых и врач, подали коллективный иск против Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ обвиняют в сокрытии пандемии коронавируса.

      Исковое заявление поступило от трех жителей округа Вестчестер, штат Нью-Йорк, в федеральный суд в городе Уайт-Плейнс. Об этом сообщает The New York Post.

      К теме США – ВОЗ и другие: кто против кого "дружит" на фоне борьбы с коронавирусом

      ВОЗ неправильно отреагировала на выявление коронавируса и, опираясь на информацию и убеждения, занялась сокрытием пандемии COVID-19 в Китае,
      – цитирует исковое заявление издание.

      Конфликт США и ВОЗ

      • Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация приостанавливает финансирование ВОЗ. Денег не будут давать до тех пор, пока проводят расследование, правильно ли Всемирная организация здравоохранения отреагировала на вспышку коронавируса.
      • Сенатор Марта Максалли, представляющая республиканцев, заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус помог Китаю скрыть информацию о распространении коронавируса. Максалли требует увольнения Гебрейсуса.

      По состоянию на 21 апреля в мире зафиксировано почти 2,5 миллиона случаев коронавируса, из них 170 тысяч – летальные. США – лидер по количеству инфицированных COVID-19: почти 793 тысячи случаев, 42 тысячи человек умерли.


      Как обнаружить коронавирус? / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости США Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Нью-Йорк ВОЗ
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