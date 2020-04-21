Жители Нью-Йорка подали коллективный иск против ВОЗ из-за коронавируса
Жители штата Нью-Йорк, среди которых и врач, подали коллективный иск против Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ обвиняют в сокрытии пандемии коронавируса.
Исковое заявление поступило от трех жителей округа Вестчестер, штат Нью-Йорк, в федеральный суд в городе Уайт-Плейнс. Об этом сообщает The New York Post.
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ВОЗ неправильно отреагировала на выявление коронавируса и, опираясь на информацию и убеждения, занялась сокрытием пандемии COVID-19 в Китае,
– цитирует исковое заявление издание.
Конфликт США и ВОЗ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация приостанавливает финансирование ВОЗ. Денег не будут давать до тех пор, пока проводят расследование, правильно ли Всемирная организация здравоохранения отреагировала на вспышку коронавируса.
- Сенатор Марта Максалли, представляющая республиканцев, заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус помог Китаю скрыть информацию о распространении коронавируса. Максалли требует увольнения Гебрейсуса.
По состоянию на 21 апреля в мире зафиксировано почти 2,5 миллиона случаев коронавируса, из них 170 тысяч – летальные. США – лидер по количеству инфицированных COVID-19: почти 793 тысячи случаев, 42 тысячи человек умерли.
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