Жители Нью-Йорка подали коллективный иск против ВОЗ из-за коронавируса

Жители штата Нью-Йорк, среди которых и врач, подали коллективный иск против Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ обвиняют в сокрытии пандемии коронавируса.

Исковое заявление поступило от трех жителей округа Вестчестер, штат Нью-Йорк, в федеральный суд в городе Уайт-Плейнс. Об этом сообщает The New York Post.

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ВОЗ неправильно отреагировала на выявление коронавируса и, опираясь на информацию и убеждения, занялась сокрытием пандемии COVID-19 в Китае,

– цитирует исковое заявление издание.

Конфликт США и ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация приостанавливает финансирование ВОЗ. Денег не будут давать до тех пор, пока проводят расследование, правильно ли Всемирная организация здравоохранения отреагировала на вспышку коронавируса.

заявил, что американская администрация приостанавливает финансирование ВОЗ. Денег не будут давать до тех пор, пока проводят расследование, правильно ли Всемирная организация здравоохранения отреагировала на вспышку коронавируса. Сенатор Марта Максалли, представляющая республиканцев, заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус помог Китаю скрыть информацию о распространении коронавируса. Максалли требует увольнения Гебрейсуса.

По состоянию на 21 апреля в мире зафиксировано почти 2,5 миллиона случаев коронавируса, из них 170 тысяч – летальные. США – лидер по количеству инфицированных COVID-19: почти 793 тысячи случаев, 42 тысячи человек умерли.



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