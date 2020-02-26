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      Жители заблокировали дороги в Одессе: в чем причина – видео, фото

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      Последствия шторма в Одессе: жители Молдаванка и Пересыпи блокировали дорогу из-за отсутствия света / "Думская"

      В Одессе жители исторических районов Молдаванка и Пересыпь заблокировали дороги. Произошло это вечером 25 февраля. Таким образом они требуют, чтобы им возобновили подачу электроэнергии. Дело в том, что накануне сильный ветер повредил электрические провода.

      Как сообщает местное издание "Думская", на Молдованке заблокировали Колонтаевскую улицу в районе пересечения с Косвенной.

      К теме! Мощный шторм бушевал на Черном море возле Одессы: фото, видео

      Где люди перекрывали дорогу на Молдованке в Одессе / Карта

      Журналисты пишут, что после начала акции приехали ремонтники и пообещали вернуть свет в течение часа. Однако протестующие им не поверили. Тем временем, полиция разворачивала машины в объезд.

      Протесты из-за последствий непогоды в Одессе: смотрите видео перекрытия дороги на Молдаванке

       

      По состоянию на 21:00 25 февраля, свет появился, но не у всех жителей района. Поэтому люди продолжили блокировать дорогу. Примерно в 1:30 25 февраля Колонтаевская была разблокирована.

      Протест людей из-за отсутствия света на Молдаванке в Одессе

      Что касается Пересыпи, то здесь заблокировали дорогу в районе Сахарного завода. В 23:00 протест людей завершился.

      Где люди блокировали дорогу на Пересыпи в Одессе / Карта

      К слову, в Одессе накануне сильный ветер также завалил дерево на женщину – к сожалению, та погибла. Кроме того, ураган сдул часть колонны на стадионе "Черноморец". Также известно, что еще как минимум два человека получили травмы.

      Кроме Одесской, сильный ветер также обрушился на соседние Николаевщину (повредил несколько военных объектов) и Херсонщину (на 13-летнего ребенка упало дерево – его госпитализировали и на женщину упал карниз – она впала в кому). 

      В общем сильный ветер повредил кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях – Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой.

      Подробнее! Одна погибшая и 4 травмированных: что известно о последствиях непогоды в Украине

      В Румынии первый случай заражения коронавирусом
      25 февраля
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Электроэнергия Непогода в Украине Протесты Новости Одессы Новости Украины
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