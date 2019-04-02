Жители Закарпатья перекрыли дорогу и мешают устанавливать забор на границе с Румынией

Украинские пограничники начали устанавливать ограждение на границе с Румынией. Все потому, что увеличилось количество попыток незаконно пересечь границу. Однако жители Закарпатья мешают обустраивать границу и устраивают провокации.

Так, 2 апреля пограничники Мукачевского отряда на участке отдела "Деловое" начали устанавливать забор на линии госграницы. На место мгновенно прибыли около 40 местных мужчин. Они потребовали прекратить устанавливать ограждение, мешать процессу и провоцировать пограничников, сообщили в ГПСУ.

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Эти мужчины уже попадали в поле зрения пограничников из-за нарушения закона.

На место инцидента прибыл глава сельсовета Делового.

В то же время местные жители перекрыли автомобильную дорогу сообщением Рахов – Мукачево. На место происшествия вызвали полицию.



Ситуация на границе с Румынией, где закарпатцы перекрыли дорогу // Фото: ГПСУ