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      Жители Запорожья традиционно после Нового года вышли на "трезвую пробежку": фото и видео

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      Жители Запорожья традиционно после Нового года вышли на "трезвую пробежку"
      Жители Запорожья традиционно после Нового года вышли на "трезвую пробежку" / actual.today

      В первый день нового года в Запорожье несколько десятков горожан – сторонники празднования без алкоголя – вышли на "трезвую пробежку".

      Эти люди принципиально отмечают праздник без алкоголя, поэтому бежать им не трудно.

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      Сторонники здорового образа жизни на ходу призвали горожан отказываться от табака и алкоголя и заняться физкультурой.


      "Трезвая пробежка" в Запорожье / actual.today

      Организаторы акции – активисты местной общественной организации "Трезвое Запорожье" – провели для собравшихся разминку, после чего участники акции коллективно начали марафон здоровья по центральному проспекту города.

      Вчера мы своей компанией отмечали Новый год без алкоголя. Мы участвовали в различных конкурсах, это было интересно и необычно,
      – рассказал организатор пробежки Вячеслав Новик.

      Отметим, что запорожская трезвая пробежка состоялась уже в восьмой раз.

      Видео "трезвой пробежки" в Запорожье:

      К слову, 31 декабря по улицам Запорожья проехались Санта-Клаусы на велосипедах. Они вместе с сотней других новогодних персонажей устроили в городе велозаезд. Так местное велосообщество поздравляет горожан с праздниками и еще раз напоминает о здоровом образе жизни.

      Теги: Новости Украины Спорт Здоровье Здоровая жизнь Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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