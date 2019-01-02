Жители Запорожья традиционно после Нового года вышли на "трезвую пробежку": фото и видео

В первый день нового года в Запорожье несколько десятков горожан – сторонники празднования без алкоголя – вышли на "трезвую пробежку".

Эти люди принципиально отмечают праздник без алкоголя, поэтому бежать им не трудно.

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Сторонники здорового образа жизни на ходу призвали горожан отказываться от табака и алкоголя и заняться физкультурой.



"Трезвая пробежка" в Запорожье / actual.today

Организаторы акции – активисты местной общественной организации "Трезвое Запорожье" – провели для собравшихся разминку, после чего участники акции коллективно начали марафон здоровья по центральному проспекту города.

Вчера мы своей компанией отмечали Новый год без алкоголя. Мы участвовали в различных конкурсах, это было интересно и необычно,

– рассказал организатор пробежки Вячеслав Новик.

Отметим, что запорожская трезвая пробежка состоялась уже в восьмой раз.

Видео "трезвой пробежки" в Запорожье:

К слову, 31 декабря по улицам Запорожья проехались Санта-Клаусы на велосипедах. Они вместе с сотней других новогодних персонажей устроили в городе велозаезд. Так местное велосообщество поздравляет горожан с праздниками и еще раз напоминает о здоровом образе жизни.