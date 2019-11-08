Жителя Донецка боевики приговорили к 17 годам за сотрудничество с Украиной: ужасная история

Некоторые из них не видели родных 5 лет, другие – пережили пытки и побои. От других же вообще почти нет известий. 227 человек находятся сейчас в плену на Донбассе. Это официальная статистика СБУ, однако пленных может быть значительно больше. И у каждого – своя история.

Так, пенсионер Виталий Атаманчук всю жизнь прожил в Донецке, однако в одну ночь в его дом ворвались боевики и взяли в заложники.

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"Мой отец 26 лет отработал в шахте. Он прошел путь от горнорабочего до начальника участка. Он очень любил свою работу", – рассказала дочь пленного Виталия Атаманчука Елена.

Старая фотография на холодильнике и молитвенник – все, что сегодня напоминает Елене о 68-летнем отце, который уже более года находится в плену на Донбассе.



Виталий Атаманчук

В 2014 году, после начала войны, женщина вместе с сыном уехала из родного города в Киев. А вот родители и брат остались в оккупированном городе.

Каждый кусочек нашего дома папа сделал своими руками. То есть, трудно им было бросать дом, хозяйство и ехать в никуда. У него была пасека, у него были мечты какие-то, он выращивал деревья,

– вспомнила Елена.

Дочь пленного рассказывает, ночью 4 сентября 2018 года в семейный дом ворвались боевики. И без причин и объяснений арестовали всех – отца, маму и брата Елены.



Виталий Атаманчук с женой

70-летнюю маму и брата после месяца пыток отпустили. С помощью Красного креста Елене удалось вывезти больную маму из Донецка. А вот брата постигла более трагическая судьба.

В течение всего этого года он преследовался сотрудниками "МГБ". Он начал скрываться. Уехать из Донецка он не мог, потому что его предупредили – будешь переезжать блокпост, тебя остановят и посадят обратно. Он потерял работу и в этом году умер,

– рассказала Елена Атаманчук.



Дочь Виталия Атаманчука Елена

Отец остался в плену. Долгое время Елена пыталась узнать место пребывания и состояние его здоровья. Обращалась как к украинским органам власти, так и к так называемой ДНР. В СБУ лишь сообщили, что Виталий Атаманчук есть у списках на обмен, а в так называемом министерстве юстиции ДНР подтвердили пребывание в донецком СИЗО – там же ему вынесли приговор.

17 лет строгого режима с отбыванием наказания в городе Макеевке. За шпионаж и за сотрудничество с Украиной,

– отметила дочь пленного.

Елена с детьми и мамой живет в маленькой однокомнатной квартире, государство практически не помогает. Раз в месяц ей удается через волонтеров передать лекарства больному отцу. В календаре, который висит на кухне, Елена делает отметки в тот день, когда удалось узнать хоть что-то об отце. И надеется, что отца освободят, а на Донбассе наступит мир.

Последние новости о новом обмене удерживаемыми:

29 октября по итогам встречи Трехсторонней контактной группы в Минске спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик заявил, что участники группы готовят "большой обмен" удерживаемыми лицами.

12 октября Пристайко заявлял, что процесс нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится на завершающей стадии. Этот обмен предусматривает участие трех групп людей.

А перед заявлением Пристайко Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что вопрос очередного обмена удерживаемыми будет ключевым во время встречи в нормандском формате.



Украинцы в плену врага