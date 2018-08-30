Жителям Ирака угрожает эпидемия холеры: причина
На юге Ирака в городе Басра загрязненной водой отравились 18 тысяч человек, в настоящее время существует риск возникновения эпидемии холеры.
Об этом говорится в докладе комиссии по правам человека парламента Ирака, сообщает издание Аnadolu.
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Из-за загрязнения воды в Басре в 18 тысяч человек зафиксировано диарею, кишечные колики и рвоту,
– отмечается в документе.
Точный уровень загрязнения воды не удается определить из-за отсутствия соответствующих химических лабораторий в городе.
Эксперты заявляют о риске возникновения эпидемии холеры, если не примут действенные решения для борьбы с инфекциями.
Напомним, Украине грозит вспышка инфекционной болезни листериоз, которая может существенно навредить здоровью человека и животных и может привести даже к смерти.
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