Жителям Ирака угрожает эпидемия холеры: причина

На юге Ирака в городе Басра загрязненной водой отравились 18 тысяч человек, в настоящее время существует риск возникновения эпидемии холеры.

Об этом говорится в докладе комиссии по правам человека парламента Ирака, сообщает издание Аnadolu.

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Из-за загрязнения воды в Басре в 18 тысяч человек зафиксировано диарею, кишечные колики и рвоту,

– отмечается в документе.

Точный уровень загрязнения воды не удается определить из-за отсутствия соответствующих химических лабораторий в городе.

Эксперты заявляют о риске возникновения эпидемии холеры, если не примут действенные решения для борьбы с инфекциями.

Напомним, Украине грозит вспышка инфекционной болезни листериоз, которая может существенно навредить здоровью человека и животных и может привести даже к смерти.

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