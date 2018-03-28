Жителям украинской Венеции грозит затопление: опубликованы фото последствий паводка

Из-за поднятия уровня воды в реке Дунай в районе города Вилково Одесской области под угрозой затопления оказалось имущество около 100 тысяч жителей региона.

Об этом сообщает Общественное радио.

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Сейчас уровень воды в реке поднялся до отметки в 155 сантиметров. Если уровень поднимется еще на 10 сантиметров – это будет угрожать жизни жителей. Сейчас в городе уже затоплены около 10 огородов.

Такая ситуация сложилась в основном из-за таяния снега. Воду из дворов выкачивают сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины. Кроме того, местная власть инициировала развертыавание оперативных штабов в составе полиции и бойцов Нацгвардии.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов отметил, что нужно немедленно восстанавливать устаревшие дамбы Дуная.

На первые внеочередные противоаварийные работы, согласно расчетам соответствующих департаментов, нужно 117 миллионов гривен. А последствия от теоретической чрезвычайной ситуации будут составлять более 4 млрд. гривен,

– рассказал губернатор.

Он добавил, что проблема касается не только Вилково, но и еще нескольких поселков в Килийском, Ренийском и Болградском районах Одесской области.

Воду из дворов выкачивают сотрудники ГСЧС/фото Общественного радио

Уже затомплены более 10 огородов/фото Общественное радио

Сейчас уровень воды в реке поднялся до отметки в 155 сантиметров/фото Общественное радио