Жителю Днепра продали "живые" конфеты: черви ползали под обертками – жуткое видео

Жителю Днепра продали конфеты, в которых ползало много червей. Мужчина это заметил слишком поздно, поэтому вернуть "живые" сладости уже не смог.

Об этом покупатель написал журналистам 7 октября. Он рассказал, что купил конфеты на центральном рынке города "Озерка".

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Черви ползают в конфетах: смотрите видео "Информатора"

Точка быстро закрылась

Пострадавший сообщил, что пришел домой и только тогда заметил, что под обертками есть какое-то движение. Однако он не сохранил чек, поэтому не мог просто вернуть товар плохого качества.

Днепрянин все же решил пойти в торговую точку и спросить, как это случилось и почему они такое продают. Однако в 15 часов этот бокс на рынке уже не работал.

Сейчас недовольный покупатель уже написал жалобу в Госпродпотребслужбу. Поэтому к недобросовестному продавцу вскоре должна прийти проверка.

Днепрянин заметил червей в конфетах / Фото "Информатора"

Похожий случай недавно

Всегда следует хранить чек, чтобы иметь возможность обменять товар. Если вы обнаружили просроченный продукт на прилавке, стоит сразу обращаться к Госпродпотребслужбу. Также стоит написать в магазине 2 жалобы, где подпишется администратор.

9 июля сообщили, что жители Херсона заметили червей в колбасе. Ее приобрели в магазине и даже продемонстрировали чек.

Однако, вероятно товар не возвращали, поскольку люди заметили червей только, когда приехали на природу. Впоследствии в сети начали утверждать, что это невозможно, потому что упаковка колбасы была герметичной.