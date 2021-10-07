Жителю Днепра продали "живые" конфеты: черви ползали под обертками – жуткое видео
Источник:"Информатор"
Жителю Днепра продали конфеты, в которых ползало много червей. Мужчина это заметил слишком поздно, поэтому вернуть "живые" сладости уже не смог.
Об этом покупатель написал журналистам 7 октября. Он рассказал, что купил конфеты на центральном рынке города "Озерка".
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Черви ползают в конфетах: смотрите видео "Информатора"
Точка быстро закрылась
Пострадавший сообщил, что пришел домой и только тогда заметил, что под обертками есть какое-то движение. Однако он не сохранил чек, поэтому не мог просто вернуть товар плохого качества.
Днепрянин все же решил пойти в торговую точку и спросить, как это случилось и почему они такое продают. Однако в 15 часов этот бокс на рынке уже не работал.
Сейчас недовольный покупатель уже написал жалобу в Госпродпотребслужбу. Поэтому к недобросовестному продавцу вскоре должна прийти проверка.
Днепрянин заметил червей в конфетах / Фото "Информатора"
Похожий случай недавно
9 июля сообщили, что жители Херсона заметили червей в колбасе. Ее приобрели в магазине и даже продемонстрировали чек.
Однако, вероятно товар не возвращали, поскольку люди заметили червей только, когда приехали на природу. Впоследствии в сети начали утверждать, что это невозможно, потому что упаковка колбасы была герметичной.