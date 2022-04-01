Мужчина распространял в сети призывы поддерживать оккупантов и много фейков. Подозрение злоумышленнику объявили при процессуальном руководстве Фастовской прокуратуры 31 марта.
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По данным следствия, житель Киевской области распространял в соцсети Facebook сообщения, в которых призвал поддерживать незаконные решения и действия государства-агрессора и вооруженные силы оккупантов,
– говорится в сообщении.
К тому же он распространял информацию с контактами представителей так называемых ДНР. Они якобы эвакуировали людей с "освобожденных" территорий Украины.
Мужчине объявили подозрение по статье "Государственная измена". Если вину злоумышленника докажут, то ему будет грозить от 12 до 15 лет лишения свободы.
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