Мужчина распространял в сети призывы поддерживать оккупантов и много фейков. Подозрение злоумышленнику объявили при процессуальном руководстве Фастовской прокуратуры 31 марта.

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По данным следствия, житель Киевской области распространял в соцсети Facebook сообщения, в которых призвал поддерживать незаконные решения и действия государства-агрессора и вооруженные силы оккупантов,

– говорится в сообщении.

К тому же он распространял информацию с контактами представителей так называемых ДНР. Они якобы эвакуировали людей с "освобожденных" территорий Украины.

Мужчине объявили подозрение по статье "Государственная измена". Если вину злоумышленника докажут, то ему будет грозить от 12 до 15 лет лишения свободы.

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