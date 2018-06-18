Жителю Киева удалось заснять редкое для Киева явление: впечатляющее видео

Одному из жителей украинской столицы Киева удалось снять смерч, который прокатился под городом над каскадом Святошинских озер в районе реки Нивка.

Об этом пишет издание "Громада Киевщины", которое и обнародовало соответствующее видео.

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"Я красил стены в квартире и любовался видом из окна. Чуть не упал, когда увидел вдали над озерами смерчи. Их было всего три. Все три не успел снять, два как-будто растворились в озере, но один удалось снять на видео. Этот смерч был самым большим. Он – значительно выше наших домов", – рассказал автор ролика Александр.

По его словам, он решил подарить видео смерча своей жене и назвать его в ее честь – "Вита".

"Согласитесь, все мужчины обещают своим любимым подарить звезду с неба, но не каждый может подарить такую ​​стихию, как смерч. Этот смерч для нас будет называться – "Вита", – подчеркнул он.

Как отметил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида, смерчи – достаточно редкое и непрогнозированное естественное явление для Киева.

Для образования смерчей нужно несколько факторов: высокая температура, очень высокая влажность воздуха, насыщенность атмосферы влагой и благоприятные синоптические процессы. Они возникают в тех местах, где есть этот комплекс благоприятных факторов ... При возникновении 100 подобных ситуаций, только в одном возникает такое явление. Поэтому прогнозировать его практически невозможно, но за счет современных радарных технологий его можно сопровождать,

– отметил метеоролог.

При этом эксперт подчеркнул, что все смерчи несут угрозу.

"Об этом случае я не знаю, но летом эти вещи могут образовываться, но они имеют очень локальное значение и обычно не являются разрушительными. Хотя если вспомнить 1995 год, когда были несколько смерчей в Днепропетровской и Запорожской областях, которые разрушили несколько сел ... При смерча – всегда угроза", – констатировал специалист.

Кроме того, Кульбида сообщил, что смерчи в Украине наблюдаются ежегодно в разных регионах, а больше всего случаются вдоль Днепра: Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Черкасская, Киевская области, а также на крайнем Западе – Волынская, Ровенская и Львовская области.

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"Если все торнадо или смерчи делятся на категории до 5 класса, то у нас выше 3-го никогда их не было. Поэтому они являются не такими масштабными и не такими разрушительными, как в США. Последний смерч, который наблюдался, был на море 17 июня в районе, прилегающем к Югу Одесской области", – добавил заметил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины.

Уникальное видео смерча под Киевом