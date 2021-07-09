Избила конкурентку молотком: жительница Одесской области совершила преступление из-за ревности
Источник:полиция Одесской области
В Одесской области госпитализировали женщину, которая имела сильные ушибы. Впоследствии оказалось, что ее избила молотком другая жительница Одесской области. Это произошло из-за ревности к мужу.
О том, что суд признал 43-летнюю виновной, сообщили 8 июля. Она является жительницей Любашевской территориальной общины.
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Набросилась с молотком и ограбила
К правоохранителям относительно инцидента обратились медики. Они сказали, что госпитализировали женщину с серьезными травмами.
В частности, диагностировали ушибы и многочисленные травмы головы. Следователи выяснили, что у нее накануне был конфликт с местной жительницей. Она ревновала к избитой своего мужа.
Злоумышленница подстерегла женщину возле дома и набросилась с молотком. После этого еще и похитила сумку с вещами потерпевшей.
Какое наказание ей избрали
Правоохранители расследовали этот случай по двум статьям Уголовного кодекса – о краже и умышленном тяжком телесном повреждении.
Суд назначил ей 5 лет условного заключения с испытательным сроком 2 года.
Она обязана являться для регистрации в уполномоченный орган, сообщать о переезде или смене работы.