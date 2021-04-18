На Житомирщине хулиган, убегая от полиции, дважды подстрелил себя
В Житомире 17 апреля местные жители сообщили в полицию о хулигане. Когда правоохранители заметили правонарушителя, то он начал убегать. Во время преследования мужчина вытащил револьвер.
Источник:Фейсбук полиции Житомирской области
Экипаж патрульной полиции около 15:00 обследовал улицу Королева. Именно тогда правоохранители и заметили хулигана.
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Во время преследования мужчина вытащил револьвер
По требованию полицейских мужчина не остановился, а вместо этого начал убегать. Во время преследования правонарушитель достал из кармана револьвер и пытался отстреливаться. Однако двумя выстрелами хулиган попал не в своих преследователей, а в себя. Мужчина получил ранения ладони и лица.
Злоумышленник потерял сознание
Травмы были настолько тяжелыми, что злоумышленник потерял сознание. Полиция немедленно вызвала скорую помощь, и правонарушителя доставили в больницу.
Сейчас на месте инцидента работают следователи райуправления полиции. Они изъяли револьвер "Флобер". Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы.
В Киеве нетрезвые мужчины устроили стрельбу
Отметим, что ночью 11 апреля в Киеве на площади Григоренко произошла стрельба. Так решали спор между собой нетрезвые мужчины. Ранения получили два человека.
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