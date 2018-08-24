Живая цепь из почти двух тысяч людей в вышиванках: как День Независимости отмечали в Одессе

Фестиваль вышиванок в Одессе по случаю празднования Дня Независимости стал юбилейным, десятым по счету. В этом году мероприятие проходило на Приморском бульваре и почти две тысячи одесситов и гостей города присоединились к торжествам.

Местные жители и гости Одессы в вышиванках держались за руки и образовали живую цепь от памятника Дюку де Ришелье и вдоль Потемкинской лестницы.

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Живая цепь на Потемкинской лестнице

Также в вышиванку одели и самого Дюка. По официальным подсчетам, в цепи приняло участие 1875 человек.



Традиционно в вышиванку одели памятник Дюку

К слову, наибольшее количество людей в вышиванках собралось на фестивале в 2016 году – тогда живую цепь до Морского вокзала образовали 3351 участник.

Видео с Дня Независимости в Одессе

Напомним, в четверг, 23 августа в честь Дня государственного флага Украины в разных городах страны также происходили яркие и оригинальные мероприятия.