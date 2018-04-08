Живая легенда бокса хочет организовать бой с участием Ломаченко

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО), возглавляющий Mayweather Promotions, заявил, что ведет переговоры о проведении поединка между Жервонтом Дэвисом (19-0, 18 КО) из США и украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО).

Об этом сообщает ресурс BoxingScene.

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"Если Дэвис победит Хесуса Куэйяра, то мы сделаем ему бой против Ломаченко. Я уже провел предварительные переговоры с Дюбефом (Тодд Дюбеф – главаTopRank – "24")", – отметил Мейвезер.

Также подчеркивается, что договоренность о бое Ломаченко и Дэвиса подтвердил председатель TopRank Тодд Дюбеф.

К слову, бой Дэвис – Куэйяр состоится 21 апреля в Нью-Йорке: боксеры определят обладателя титула WBA Super во втором полулегком весе.

Напомним, бой Ломаченко – Линарес пройдет 12 мая. Вероятно, встретятся боксеры в американском Нью-Йорке. К слову, победитель поединка может получить гораздо больше чемпионских поясов, чем ожидалось.