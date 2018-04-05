Живая среда на Радио МАКСИМУМ: смотрите видео live-концерта группы Антитіла

4 апреля состоялся первый live-концерт в рамках нового шоу "Живая среда" на Радио МАКСИМУМ. Первооткрывателями стали участники группы "Антитіла" во главе с Тарасом Тополей.

"Антитіла" исполнили 11 песен: все треки с альбома "Сонце", песню "Бери своє" и хит группы "TDME". На странице Радио МАКСИМУМ в Facebook можно было посмотреть прямую трансляцию выступления, а также послушать концерт в прямом эфире радиостанции.

Во время эфира Тарас Тополя не только пел, но и общался с ведущим Радио МАКСИМУМ Андреем Грищенко. Артист рассказал последние новости и раскрыл творческие планы группы, а также поделился подробностями семейной жизни с певицей Alyosha.

Андрей Грищенко с группой Антитіла

О проекте "Живая среда"

В рамках проекта "Живая среда" в студии Радио МАКСИМУМ раз в месяц будут выступать звезды украинской сцены, исполняя не только любимые хиты, но и новые песни. Следующий live-концерт состоится в мае.

Антитіла в проекте Живая середа на Радио МАКСИМУМ

Для тех, кто пропустил прямой эфир

Те, кто пропустил прямой эфир, могут посмотреть его запись на странице Радио МАКСИМУМ в Facebook. Позже концерт появится и на официальном YouTube-канале радиостанции.

Смотрите запись прямого эфира:

А вот стильные фото группы "Антитіла" из студии Радио МАКСИМУМ:



Тарас Тополя и группа Антитіла



Тарас Тополя на Радио МАКСИМУМ



Тарас Тополя