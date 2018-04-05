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Живая среда на Радио МАКСИМУМ: смотрите видео live-концерта группы Антитіла

13 Читати новину українською
Группа
Группа "Антитіла" / maximum.fm

4 апреля состоялся первый live-концерт в рамках нового шоу "Живая среда" на Радио МАКСИМУМ. Первооткрывателями стали участники группы "Антитіла" во главе с Тарасом Тополей.

"Антитіла" исполнили 11 песен: все треки с альбома "Сонце", песню "Бери своє" и хит группы "TDME". На странице Радио МАКСИМУМ в Facebook можно было посмотреть прямую трансляцию выступления, а также послушать концерт в прямом эфире радиостанции.

Во время эфира Тарас Тополя не только пел, но и общался с ведущим Радио МАКСИМУМ Андреем Грищенко. Артист рассказал последние новости и раскрыл творческие планы группы, а также поделился подробностями семейной жизни с певицей Alyosha.

Андрій Грищенко з гуртом Антитіла - фото 238256
Андрей Грищенко с группой Антитіла

О проекте "Живая среда"

В рамках проекта "Живая среда" в студии Радио МАКСИМУМ раз в месяц будут выступать звезды украинской сцены, исполняя не только любимые хиты, но и новые песни. Следующий live-концерт состоится в мае.

Антитіла у проекті Жива середа на Радіо МАКСИМУМ - фото 238254
Антитіла в проекте Живая середа на Радио МАКСИМУМ

Для тех, кто пропустил прямой эфир

Те, кто пропустил прямой эфир, могут посмотреть его запись на странице Радио МАКСИМУМ в Facebook. Позже концерт появится и на официальном YouTube-канале радиостанции.

Смотрите запись прямого эфира:

А вот стильные фото группы "Антитіла" из студии Радио МАКСИМУМ:

Тарас Тополя і гурт Антитіла - фото 238249
Тарас Тополя и группа Антитіла

Тарас Тополя на Радіо МАКСИМУМ - фото 238253
Тарас Тополя на Радио МАКСИМУМ

Тарас Тополя - фото 238257
Тарас Тополя

Теги: Музыка Антитела
Источник: 24 Канал
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