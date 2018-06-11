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Живая змея и аборигены: как отпраздновала день рождения супермодель Алла Костромичова

98 Читати новину українською
Алла Костромичова
Алла Костромичова / Пресс-служба Нового канала

В понедельник, 11 июня, украинской топ-модели Алле Костромичовой исполнилось 32 года. В честь дня рождения модель организовала яркую вечеринку с соответствующим дресс-кодом. Она сделала стилизованную вечеринку в "африканских джунглях".

Алла Костромичова собрала звездных друзей и коллег для яркого тематического празднования дня рождения. Модель также вела прямую трансляцию с празднования на своей странице в Instagram, чтобы показать пользователям сетей яркие образы.

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Спасибо всем! Я почувствовала себя настоящей королевой джунглей. Это была незабываемая ночь,
– прокомментировала фото Костромичова.

алла костромічова

На празднике была воссоздана атмосфера африканских джунглей, с тотемами, тропиками и местными аборигенами.

алла костромічова

Интересный образ подготовила именинница. Одетая в леопардовый комбинезон Алла Костромичова позировала с настоящей змеей на руке.

алла костромічова

алла костромічова

Среди гостей на дне рождении также были замечены Николай Тищенко с женой, Соня Плакидюк, Олег Скрипка и другие знаменитости.

алла костромічова соня плакидюк
Все фото – пресс-служба Нового канала

Теги: LifeStyle Новости Киева Мода
Источник: 24 Канал
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