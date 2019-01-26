"Живем на болотах": украинка из Анталии рассказала жуткие подробности торнадо в Турции

24 января на турецкую Анталию налетел торнадо. По словам украинки, что живет неподалеку от курорта – в городе Белек, – за 10 лет в стране впервые увидела "такие ужасы".

Об этом она сообщила в комментарии 24 каналу.

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"Мы живем сейчас на болотах. За 10 лет – впервые такие ужасы. Мы сидим в доме и слушаем дождь и ветер. Мы не страдаем морально. Хотя иногда таки страшно. Иногда такое впечатление, что ветер выбьет окна", – рассказала женщина.

Торнадо начался вечером 24 января. Очевидцы на камеру зафиксировали минимум пять смерчей, которые сносили все на своем пути. По данным муниципальных властей, ураган повредил более двух сотен зданий в городе. Повреждены более ста трансформаторных станций. Серьезный ущерб нанесло стихийное бедствие и местному аэропорту. Там срывало части с самолетов прямо на взлетной полосе. В тот момент в аэропорт как раз ехал автобус с туристами. Торнадо застало его на дороге неожиданно и перевернуло транспортное средство. В результате 12 человек пострадали. Впоследствии стало известно и о двух погибших. Среди них 13-летняя девочка. Граждан Украины нет среди пострадавших в результате торнадо.

Украинка, которая стала свидетелем происшествия и в своем городе Белек, неподалеку Анталии, поделилась фото и видео последствий стихии.



Торнадо в Турции



Торнадо в Турции



Торнадо в Турции



Торнадо в Турции



Торнадо в Турции

Торнадо в Турции

Торнадо в Турции: смотрите видео

Торнадо в Турции: смотрите видео