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      "Живем на болотах": украинка из Анталии рассказала жуткие подробности торнадо в Турции

      41 Читати новину українською
      Торнадо в Турции
      Торнадо в Турции

      24 января на турецкую Анталию налетел торнадо. По словам украинки, что живет неподалеку от курорта – в городе Белек, – за 10 лет в стране впервые увидела "такие ужасы".

      Об этом она сообщила в комментарии 24 каналу.

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      "Мы живем сейчас на болотах. За 10 лет – впервые такие ужасы. Мы сидим в доме и слушаем дождь и ветер. Мы не страдаем морально. Хотя иногда таки страшно. Иногда такое впечатление, что ветер выбьет окна", – рассказала женщина.

      Торнадо начался вечером 24 января. Очевидцы на камеру зафиксировали минимум пять смерчей, которые сносили все на своем пути. По данным муниципальных властей, ураган повредил более двух сотен зданий в городе. Повреждены более ста трансформаторных станций. Серьезный ущерб нанесло стихийное бедствие и местному аэропорту. Там срывало части с самолетов прямо на взлетной полосе. В тот момент в аэропорт как раз ехал автобус с туристами. Торнадо застало его на дороге неожиданно и перевернуло транспортное средство. В результате 12 человек пострадали. Впоследствии стало известно и о двух погибших. Среди них 13-летняя девочка. Граждан Украины нет среди пострадавших в результате торнадо.

      Украинка, которая стала свидетелем происшествия и в своем городе Белек, неподалеку Анталии, поделилась фото и видео последствий стихии.


      Торнадо в Турции


      Торнадо в Турции


      Торнадо в Турции


      Торнадо в Турции


      Торнадо в Турции

      Торнадо в Турции

      Торнадо в Турции: смотрите видео

      Торнадо в Турции: смотрите видео

       

      Теги: Жертвы Новости Турции Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия
      Источник: 24 Канал
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