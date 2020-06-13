Как живется животным киевского зоопарка после карантина: трогательные фото и видео
Киевский зоопарк открылся после карантина. Однако теперь он работает в неполном режиме и с особыми правилами защиты для людей и для животных.
Как выглядит обновленный зоопарк – читайте в материале 24 канала.
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Новые правила зоопарка
Для того, чтобы попасть в зоопарк, обязательны маска и измерение температуры. На входе стоят бесконтактные турникеты, дезинфекторы и камеры хранения багажа.
"На этом месте 15 лет стояло недостроенное здание. Когда встал вопрос, что же делать, мы предложили открыть новый вход. Здесь не только кассы, рестораны, но и комната матери и ребенка, камеры хранения, медицинский пункт", – пояснил директор Киевского зоологического парка Кирилл Трантин.
Пока зоопарк работает в лайт-режиме, с 10 до 16 часов. Директор говорит, что такие ограничения – из-за дезинфекции и уборки вольеров, на которые тратят немало времени. С ослаблением карантина, планируют увеличивать время для посетителей.
Новый вход в зоопарк / Скриншот
Больше пространства для животных
Для семьи сиамангов построили новый просторный вольер. Патрик, Тиса и их сынок Тедди привыкали к новому дому, пока зоопарк был на карантине. Посетители изменения оценили и говорят, что теперь это выглядит максимально по-европейски, а животным – больше места.
"Это уникальный вольер, мы его назвали универсальным. Сейчас здесь проживает семья сиамангов: мама, папа и дети. Общая площадь – 1 200 метров, и как по мне, на территории СНГ – это единственный такой вольер. Есть все – зимний дом, большая площадь и водоем", – рассказал директор Киевского зоологического парка Кирилл Трантин.
Просторный вольер для семьи сиамангов / Скриншот
Семья сиамангов / Скриншот
Пушистое пополнение
За время карантина в зоопарке было пополнение. Для еще безымянного бизончика – это первые в его жизни посетители. От пристального внимания малыш пока держится подальше.
В зоопарке родился бизон / Скриншот
Горилла Тони до сих пор на карантине
Однако повезло не всем. Когда все остальные животные уже наслаждаются летним солнцем, горилла Тони – до сих пор на карантине. Сейчас он находится в зимнем вольере. Чтобы не скучал, к нему приводят других животных.
Держат Тони в закрытом помещении, ради его же безопасности. Ведь приматы болеют теми же болезнями, что и люди.
Горилла Тони скучает и ждет, когда сможет быть в просторном летнем помещении / Скриншот