Живи на высоте

Возможно ли жить в центре Киева, в комфортном и уютном доме бизнес-класса, но при этом быть в стороне от столичного трафика и шума? Без сомнения!

Новый жилой комплекс "Львовская площадь" от строительной корпорации РИЕЛ – это сочетание высокого качества и комфорта, эстетики и современности, что не может оставить равнодушными успешных и уверенных в себе людей. Комплекс имеет удачное расположение – он будет возведен на тихой улице Кудрявской, всего в 500 метрах от самой Львовской площади и в 300 метрах от важной транспортной артерии – улицы Сечевых Стрельцов.

Кудрявская – улица незаурядная, со своими достопримечательностями и историями. Здесь, например, некоторое время проживал писатель Михаил Булгаков. Она сочетает шумный мегаполис и размеренный Подол, Верхний и Нижний город. Расположение улицы позволит будущим жителям ЖК "Львовская площадь" любоваться невероятными видами столицы.

Жить в центре Киева – это не только престижно, но и очень удобно. Локация комплекса позволит владельцам квартир за считанные минуты добраться до места работы и во все необходимые точки быта и досуга. Отсюда до Золотых Ворот пешком всего 10 минут, до Подола – 15, до Крещатика – 20. До крупнейших транспортных развязок – Проспекта Победы и Набережного шоссе – 5 минут автомобилем. Всего в 5 минутах от дома расположено одно из самых любимых мест киевлян и гостей столицы – Пейзажная аллея.

15-ти этажный комплекс будет иметь 4 секции. Просторная планировка квартир удовлетворит даже самых требовательных. На этажах будут размещены только 5-8 квартир, жители которых будут пользоваться 2 современными скоростными лифтами.

Зная, какое особое внимание уделяет современный человек собственной безопасности и безопасности своей семьи, застройщик предусмотрел на территории комплекса круглосуточную охрану и видеонаблюдение. Также в ЖК "Львовская площадь" будет работать консьерж-сервис и служба доставки. Автовладельцы будут обеспечены подземным и наземным паркингами, где будут размещены собственная мойка и шиномонтаж. Для людей, которые заботятся об окружающей среде и привыкли быть на шаг впереди, будет установлена ​​зарядная станция для электромобилей.

ЖК "Львовская площадь" сооружается по современным стандартам, из качественных материалов, которые проходят экспертизу технического надзора. Комплекс возведут по монолитно-каркасной технологии, стены выполнят из керамического кирпича, фасад будет утеплен минеральной ватой. Вентиляционная система здания будет закрытого навесного типа.

Кроме этого, владельцы квартир смогут существенно сэкономить на ежемесячных коммунальных платежах, ведь отопление комплекса "Львовская площадь" будет автономным за счет крышной котельной. Что касается отделочных работ, то застройщик сделает стяжку, смонтирует системы отопления, водоснабжения и водоотведения и установит энергосберегающие окна – 2-камерные стеклопакеты в 5-камерном профиле.

При желании будущего жителя команда застройщика обеспечит ему выполнение ремонтных работ и разработает индивидуальный дизайн его квартиры.