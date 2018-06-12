10:42
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Живи на высоте

14 Читати новину українською
ЖК "Львовская площадь"
ЖК "Львовская площадь"

Возможно ли жить в центре Киева, в комфортном и уютном доме бизнес-класса, но при этом быть в стороне от столичного трафика и шума? Без сомнения!

Новый жилой комплекс "Львовская площадь" от строительной корпорации РИЕЛ – это сочетание высокого качества и комфорта, эстетики и современности, что не может оставить равнодушными успешных и уверенных в себе людей. Комплекс имеет удачное расположение – он будет возведен на тихой улице Кудрявской, всего в 500 метрах от самой Львовской площади и в 300 метрах от важной транспортной артерии – улицы Сечевых Стрельцов.

Кудрявская – улица незаурядная, со своими достопримечательностями и историями. Здесь, например, некоторое время проживал писатель Михаил Булгаков. Она сочетает шумный мегаполис и размеренный Подол, Верхний и Нижний город. Расположение улицы позволит будущим жителям ЖК "Львовская площадь" любоваться невероятными видами столицы.

Жить в центре Киева – это не только престижно, но и очень удобно. Локация комплекса позволит владельцам квартир за считанные минуты добраться до места работы и во все необходимые точки быта и досуга. Отсюда до Золотых Ворот пешком всего 10 минут, до Подола – 15, до Крещатика – 20. До крупнейших транспортных развязок – Проспекта Победы и Набережного шоссе – 5 минут автомобилем. Всего в 5 минутах от дома расположено одно из самых любимых мест киевлян и гостей столицы – Пейзажная аллея.

15-ти этажный комплекс будет иметь 4 секции. Просторная планировка квартир удовлетворит даже самых требовательных. На этажах будут размещены только 5-8 квартир, жители которых будут пользоваться 2 современными скоростными лифтами.

Зная, какое особое внимание уделяет современный человек собственной безопасности и безопасности своей семьи, застройщик предусмотрел на территории комплекса круглосуточную охрану и видеонаблюдение. Также в ЖК "Львовская площадь" будет работать консьерж-сервис и служба доставки. Автовладельцы будут обеспечены подземным и наземным паркингами, где будут размещены собственная мойка и шиномонтаж. Для людей, которые заботятся об окружающей среде и привыкли быть на шаг впереди, будет установлена ​​зарядная станция для электромобилей.

ЖК "Львовская площадь" сооружается по современным стандартам, из качественных материалов, которые проходят экспертизу технического надзора. Комплекс возведут по монолитно-каркасной технологии, стены выполнят из керамического кирпича, фасад будет утеплен минеральной ватой. Вентиляционная система здания будет закрытого навесного типа.

Кроме этого, владельцы квартир смогут существенно сэкономить на ежемесячных коммунальных платежах, ведь отопление комплекса "Львовская площадь" будет автономным за счет крышной котельной. Что касается отделочных работ, то застройщик сделает стяжку, смонтирует системы отопления, водоснабжения и водоотведения и установит энергосберегающие окна – 2-камерные стеклопакеты в 5-камерном профиле.

При желании будущего жителя команда застройщика обеспечит ему выполнение ремонтных работ и разработает индивидуальный дизайн его квартиры.

Теги: Новости Киева РИЕЛ Рынок недвижимости Недвижимость
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ЧМ-1950 по футболу: герои-любители, босяки и позорные звезды
сегодня, 10:01 ЧМ-1950 по футболу: герои-любители, босяки и позорные звезды
51
Хто такий миколаївський Аладдін і звідки у нього скарби
сегодня, 09:00 Хто такий миколаївський Аладдін і звідки у нього скарби
Дмитро Гнап 223
Какие изменения в застройке ожидают украинцев в ближайшее время: новые строительные нормы
сегодня, 08:41 Какие изменения в застройке ожидают украинцев в ближайшее время: новые строительные нормы
Лев Парцхаладзе 768
Главные новости 11 июня: Жебровский уходит с поста и новые санкции США против России
сегодня, 08:07 Главные новости 11 июня: Жебровский уходит с поста и новые санкции США против России
406
Как Дональд Трамп ломает Запад
11 июня, 23:00 Как Дональд Трамп ломает Запад
378
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук