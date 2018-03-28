Живописная Италия 80-х годов: яркий фотопроект
Фотограф Чарльз Трауб зафиксировал всю неповторимую красоту и атмосферу Италии 80-х годов.
На кадрах Трауба нет ничего неприличного, однако в каждом снимке есть намек на чувства и их проявление. Автор словно проводит тонкие параллели с фильмом режиссера Федерико Феллини "Сладкая жизнь", хотя в его снимках есть своя уникальность.
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Трауб показал Италию, наполненную красочной жизнью: эмоциональной и страстной.
Источник: 24 Канал
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