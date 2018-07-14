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Телеканал новостей 24 Новости Фотоновости

Живописная мозаика украинских полей: захватывающие фото

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Селекционные поля в Дубаивци
Селекционные поля в Дубаивци / Ukraїner

На Приднепровье в селе Дубаивка расположили поля селекционно-опытной станции.

Фото на Facebook опубликовала команда Ukraиner.

Основной задачей этой станции является селекция травяных культур, рапса, кукурузы, злаков и промежуточных культур.

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Проект снял поля с помощью дрона – выглядят они как настоящая мозаика.

Добавим, проект Ukraїner стартовал в июне 2016 года. Команда проекта снимает репортажи о географии и людей Украины, особенно неизведанные и малоизвестные ее уголки.

Создатели проекта, Ukraїner интересно рассказывают познавательные истории об отдаленных уголках, людях, искусстве и еде. Кроме того, по результатам экспедиции планируют создать современные путеводители по Украине на нескольких языках

Теги: LifeStyle Путешествия Фотоновости
Источник: 24 канал
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