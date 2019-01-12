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      Животное – не игрушка: как переживают зиму бездомные коты в Украине и за рубежом

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      В игру на выживание превращается зима в Украине для бездомных животных. На государственном уровне четвероногими бездомными не занимаются, поэтому спасают их неравнодушные.

      Роскошный шотландец Бурзик, кот телеведущей 24 канала Татьяны Круговой, чувствует себя, как вареник в масле. Он всегда сыт, и даже имеет страничку в Instagram. Однако заботится Татьяна не только о своем красавце, но и об уличных котах, среди которых тоже имеет любимца, которого буквально выходила с детства. Сейчас для него и других бездомных рядом с домом обустроили кормушку.

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      Татьяна Круговая рассказала, что всегда выходит из дома, имея в кармане пакетик с кормом – и чтобы покормить "своих", и случайных, если попадутся по дороге. Так же в машине журналиста Эдуарда Крыжановского всегда есть корм. Каждый день он и жена по очереди кормят уличных котов. Возле специально обустроенного пункта – "шведский стол" с различными блюдами от неравнодушных соседей.

      Котопункт у місті

      Специальный "шведский стол" для уличных котов

      А в Одессе любитель пушистиков обустроил "котопункт" – на берегу моря построил домик с полуавтоматической кормушкой. Вместо мисок здесь – сточная труба. Денис Феденко, автор "котопункта", пояснил: "У каждого есть возможность прийти и насыпать корма".

      Котопункт пляжний

      "Котопункт" на пляже Одессы

      В Харькове – новая инсталляция: "Дерево спасенных жизней". За каждый случай помощи животным цепляют игрушки, и их уже более 20. Вдохновил на создание зоозащитников пример города Люблин в Польше, где "нет ни одного брошенного животного", как рассказала сотрудник организации "Спасение животных Харькова" Юлия Криворотько.

      Видео про "Дерево спасенных жизней":

      Тем временем в Стамбуле, в Турции, в гордых четвероногих трудно узнать бездомных – блестящая шерсть, лишний вес. Полуправда-полулегенда говорит, что в древности коты поели мышей и так спасли Стамбул от чумы, поэтому с того времени они стали почетными жителями города. Их кормят, пускают в магазины погреться. А еще есть специальные автоматы с кормом: туда можно бросить использованные бутылки, а взамен получить пищу для кошек.

      Коти Стамбул

      Вот так обустраивают "котопункты" в Стамбуле

      Перезимовать бездомным животным чрезвычайно сложно. В Украине далеко не все доживут до весны.

      И у собак, и у котов температура тела выше, чем человеческая. Поэтому для них переживать морозы значительно сложнее, чем для человека,
      – пояснил руководитель PR-отдела организации Happy Paw Олег Мульский.

      В целом проблемой должно заниматься государство – стерилизацией и финансированием приютов. Но всем украинцам стоит быть неравнодушными и сознательными.

      Коти

      Уличные животные могут не дожить до весны без заботы со стороны людей

      Будьте сознательными. Если уже решились взять кота, то забирайте из приютов. И помните: животное – не игрушка, которую можно выбросить, когда надоела,
      – отметила Татьяна Круговая.

      К слову, ранее 24 канал писал, что Калифорния станет первым американским штатом, где запретят продавать в зоомагазинах специально разведенных животных. С 1 января 2019 года вступит в силу закон, по которому продавать можно будет только спасенных животных, взятых из приютов, или предоставленных неприбыльными организациями по спасению.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости Турции Новости Одессы Новости Киева Мир животных
      Источник: 24 канал
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