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      Животноводство будет прибыльным при участии государства, – "Укрлендфарминг" Бахматюка

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      Животноводство
      Животноводство

      Канадская технология свободного выпаса крупного рогатого скота, позволяет вывести отрасль животноводства на новый качественный уровень развития.

      Об этом говорят специалисты "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, которые представили на крупнейшей украинской агропромышленной выставке АГРО 2019 племенных бычков и телок, сообщает "Обозреватель".

      В компании содержится 37 тысяч голов скота молочного направления и более шести с половиной тысяч голов мясного направления. Результат свободного выпаса и специального рациона – экологически чистое мясо и рекордные надои.

      В племенном направлении фермеры полагаются на две породы крупного рогатого скота – абердин-ангусская и украинская мясная. Последнюю вывели в Украине за счет сложного четырепородного скрещивания. Для остальных чистопородных видов мясного скота генетический материал завозится из-за рубежа, так как отечественная селекция сейчас находится в стагнации и нуждается в государственной поддержке, констатируют в "Укрлендфарминг".

      Ни в одной стране мира животноводство не существует самостоятельно. Дотируются различные направления: производство килограмма продукции – молока, мяса, поголовья. Дотируется кормовая группа, выращивание, говорит заместитель генерального директора "Укрлендфарминг" Василий Лобода.

      Весь сектор животноводства одного из лидеров содержания крупного рогатого скота обеспечил работой более 4 тысяч украинцев. Также в "Укрлендфарминг" занимаются подготовкой новых, высококвалифицированных кадров. Ради этого специалисты компании сотрудничают с профессиональными училищами и высшими учебными заведениями, помогая осуществлять подготовку, приближенную к потребностям бизнеса. Также аграрии помогают вузам материальной базой, необходимой для обучения, привлекают студентов к практике на базе различных подразделений.

      blog_ava
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      Теги: Ukrlandfarming Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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