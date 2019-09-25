Животноводство в Украине имеет серьезные перспективы развития, – "Укрлендфарминг"
Группа компаний "Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка начала масштабную реорганизацию направления животноводства.
По мнению специалистов компании, животноводство в Украине имеет серьезные перспективы развития, учитывая дефицит молока и мяса на нашем рынке, но нуждается в поддержке государства. Об этом сообщил в комментарии для " ДС" руководитель департамента животноводства Группы компаний " Укрлендфарминг" Владимир Педан.
"Сегодня рынок цельного молока и молокопродуктов в Украине выглядит интересным и перспективным, так как за последние годы наблюдается тенденция к снижению поголовья КРС. – считает Владимир Педан. - Но такая ситуация, по моему мнению, является критической в целом, так как это напрямую влияет на продовольственную безопасность государства". Согласно статистики, на предприятиях и в фермерских хозяйствах Украины содержится около 400 тыс. молочных и 34 тыс. мясных коров. За первое полугодие поголовье молочных коров уже сократилось на 20 тыс. голов, что привело к росту цены на цельное молоко и дефициту сырья для переработчиков.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии