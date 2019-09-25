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      Животноводство в Украине имеет серьезные перспективы развития, – "Укрлендфарминг"

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      Животноводство
      Животноводство

      Группа компаний "Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка начала масштабную реорганизацию направления животноводства.

      По мнению специалистов компании, животноводство в Украине имеет серьезные перспективы развития, учитывая дефицит молока и мяса на нашем рынке, но нуждается в поддержке государства. Об этом сообщил в комментарии для " ДС" руководитель департамента животноводства Группы компаний " Укрлендфарминг" Владимир Педан.

      "Сегодня рынок цельного молока и молокопродуктов в Украине выглядит интересным и перспективным, так как за последние годы наблюдается тенденция к снижению поголовья КРС. – считает Владимир Педан. - Но такая ситуация, по моему мнению, является критической в целом, так как это напрямую влияет на продовольственную безопасность государства". Согласно статистики, на предприятиях и в фермерских хозяйствах Украины содержится около 400 тыс. молочных и 34 тыс. мясных коров. За первое полугодие поголовье молочных коров уже сократилось на 20 тыс. голов, что привело к росту цены на цельное молоко и дефициту сырья для переработчиков.
       
      Также руководитель департамента животноводства "Укрлендфарминг" назвал законодательные приоритеты, которые могли бы поспособствовать развитию животноводства. В их числе: привязка количества пахотной земли, которую удерживают арендаторы или владельцы земли, к содержанию КРС из расчета на 1 га, прямая дотация на площади земли, используемые под кормовые культуры, доведение госстандартов содержания пальмового масла в молочных продуктах до международных норм. "На мой взгляд, одна из причин, приводящих к сокращению поголовья коров в Украине, - это непродуманная и неправильная система дотаций для товаропроизводителей, низкий экспортный потенциал предприятий по переработке молока, а также низкая покупательная способность населения", - говорит Владимир Педан.
       
      "Укрлендфарминг" - один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который принадлежит украинскому бизнесмену Олегу Бахматюку. Агрохолдинг управляет одним из крупнейших в Украине земельных банков общей площадью около 500 тыс. га. Группа компаний кроме животноводства занимается также выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL).
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      Теги: Ukrlandfarming Укрлендфарминг Олег Бахматюк
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