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      Животные кричат из последних сил: активисты сопровождают фуру с умирающими овцами в Тульчин

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      Три сотни овец, которых закрытыми в фуре оставили на произвол судьбы в порту в Одесской области, отправили в Тульчин, что на Винничине. Там есть специальная площадка для утилизации. Затем фуру откроют, мертвых овец уничтожат, а живым окажут помощь. Решение об этом Госпогранслужба приняла еще накануне. Однако, активисты не слишком доверяют словам чиновников.

      Поэтому всю ночь они блокировали фуру, а теперь едут следом. Хотят убедиться, что животных на месте не убьют. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала общественная активистка Виктория Козаченко.

      Читайте также: Фура с 300 умирающими овцами в Одесской области: активисты не дают животных вывезти на утилизацию

      "Мы сейчас выезжаем из Гайсина (Винницкая область – 24 канал), мы оформили все таможенные документы, движемся в Тульчин. По словам местных волонтеров, там уже построены вольеры, приготовлена вода и пища для несчастных животных. Нам осталось терпеть немного", – отметила Виктория.

      По ее словам, некоторые животные кричат ​​из последних сил, ведь их просто уже давят павшие родственники.

      Слышать это, честно говоря, очень трудно. Знаете, хочу предать анафеме Ветеренарных врачей и руководство 5-го терминала Черноморского порта, потому что это не люди, – это нелюди. И я это заявляю с полной ответственностью. Мы будем сортировать мертвых животных от живых (в Тульчине – 24 Канал). Мы не остановимся, пока последнее животное не будет освобождено... Мы четверо суток не спали, живем в машине, не едим, но мы не остановимся – осталось немного,
      – отметила общественная активистка.

      Напомним, в порту Черноморская трехуровневая фура с овцами простояла две недели. От животных отказался покупатель в Турции, поэтому, живой товар вернули в Украину. Но уже в Украине, овец с терминала не выпускали. Запретили ветеринары, мол, животные в Турции могли подхватить опасные болезни. Все это время животных не кормили. Часть умерла от голода. И так и остается в фуре рядом с живыми. Несколько недель их, запертых в фуре, морили голодом. Некоторые не выдержали и умерли. И теперь и мертвых, и живых везут из Одессы в Винницкую область.

      Теги: Новости Украины Новости Турции Винница Новости Одессы мир животных
      Источник: 24 канал
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      Новости за 27 октября
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