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Живу по закону, а не "по понятиям", – Амосова прокомментировала, почему не отчиталась перед МОЗ

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В пятницу, 30 марта, отстраненный ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова должна была отчитаться Министерству здравоохранения о своей работе. Однако, на заседание комиссии просто не пришла.

На заседание комиссии Минздрава собрались все: журналисты, представители профильного министерства, преподаватели медицинского университета имени Богомольца, общественные активисты. Все, кроме отстраненного ректора Екатерины Амосовой, которая должна отчитываться о выполнении условий контракта с Минздравом.

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"Екатерина Амосова уже второй раз не пришла на заслушивание отчета, прошу госсекретаря проинформировать о причинах", – сказала и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Она не может отчитываться сегодня, потому что, по ее мнению, она не выполняет полномочий ректора", – отметил госсекретарь МОЗ Артем Янчук.

Екатерину Амосову отстранили от должности, потому что университет не заключил договор с центром тестирования и сорвал экзамен "КРОК" – аналог ВНО для медиков.

Не приходя отчитываться, Екатерина Николаевна себе только навредила, считает нардеп Анна Гопко.

Человек, который убежден в своей правоте и имеет все аргументы, который выполняет свои обязанности перфектно, он приходит на такие отчеты и использует возможность, чтобы донести свою позицию!
– убеждена Гопко.

В то время, как в Минздраве рассматривали ее отчет, Амосова написала на своей странице в Facebook, что "живет по закону, а не "по понятиям".

А еще обязанностью ректора является умелое управление университетом, отмечают члены специальной комиссии, которые нашли в отчете немало разногласий. К Екатерине Амосовой в Минздраве много вопросов, и поскольку ее не было на заседании, звучали только замечания.

Есть большие коррупционные, финансовые нарушения, которые были выявлены, которые не были устранены в течение года,
– отметил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский.

Из-за финансовые нарушения в университете, только официально установили убытков на 3,5 миллиона гривен. На самом деле, сумма значительно больше. По словам эксперта информационно-аналитического центра "Логос" Олега Яценко, той же проверкой установлено разного рода злоупотреблений Амосовой на 73 миллиона гривен.

Собранные им и единомышленниками материалы тоже рассматривала специальная комиссия Минздрава, которая сделала выводы и рекомендовала профильному министерству признать работу ректора Екатерины Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала МЗ досрочно расторгнуть контракт с Амосовой в связи с невыполнением условий.

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Кроме финансовых нарушений, комиссия выявила ряд других проблем, в частности, кадровых. За последние 3 года количество студентов увеличилось, а преподавательский состав сократился в разы. Это негативно сказалось на качестве образования.

Пока в Минздраве заслушали отчет под стенами Министерства собрались студенты университета имени Богомольца. Говорят, тоже хотели принять участие в мероприятии, но ни одного из них не пустили.

Конечно, мы не довольны решением МЗ, поэтому мы и пришли. Нас никто не подкупал, в такой мороз стоять, чтобы получить какую-то простуду! Мы стоим за наши права,
– сказал студент Николай.

Среди них главное – право на обучение, которого студенты были некоторое время лишены. Из-за забастовки, которую инициировала администрация вуза, сорвали учебный процесс. Расторжению контракта с Амосовой, говорят в Министерстве, будет предшествовать формальная работа. Решение комиссии станет окончательным после подписи госсекретаря МОЗ.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины студенты Министерство образования и науки Украины Образование
Источник: 24 Канал
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