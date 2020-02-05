Живут, не делая ничего: пещерная саламандра за 7 лет не пошевелилась ни разу

Пожалуй, представителей довольно редкого вида саламандр – европейских протеев – можно назвать самыми ленивыми животными в мире. Одна саламандра не двигалась в течение 2569 дней, то есть более 7 лет.

Об этом рассказали ученые Будапештского университета, которые более 8 лет изучали этих животных, передает New Scientist.

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Они живут, не делая ничего,

– заметил один из ученых.

Для своих наблюдений ученые отобрали 19 особей в одной из пещер Боснии и Герцоговины. Зверюшек обозначили и после этого регулярно наведывались к ним и проверяли их передвижения. Эксперимент длился с 2010 по 2018 год.

Европейский протей/ vildaphoto

Какие результаты в исследовании получили ученые:

Большинство саламандр не сдвинулись с места и на 10 метров;

Самая активная особь проползла целых 38 метров;

Самая пассивная – за более 7 лет не пошевелилась вообще.

Что известно о европейских протеях?

Другие названия животных – "белая саламандра" или "пещерная саламандра". В средневековых преданиях животное называли чудовищем, "драконольмом", что выползал из недр земли и приносил бедствия.



Вид у европейского протея несколько необычный. Общая длина достигает 25-30 сантиметров. Голова по форме напоминает щуку. Глаз не видно, поскольку они абсолютно скрыты под кожей.



Спокойно могут обходиться без пищи в течении нескольких лет, поэтому двигаться им особо не нужно. Главный стимул для них – спаривание. Оно происходит раз в 12,5 лет.