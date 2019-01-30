12:29
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Живут в страхе: более половины россиян опасается военной угрозы со стороны других стран

      10 Читати новину українською
      В России боятся военной угрозы с Запада
      В России боятся военной угрозы с Запада / Иллюстративное фото

      Более половины россиян опасается военной угрозы со стороны других стран. Так же рекордное количество опрошенных верит в способность российской армии защитить страну.

      Так, в середине декабря 2018 года больше половины россиян – 56% – заявили о существовании военной угрозы России со стороны других стран. 39% в такой угрозе сомневались или отрицали ее. Соответствующие данные социологического исследования обнародовали в "Левада-центре".

      Читайте также: Что волнует украинцев больше всего: социологическое исследование

      Так, самый большой страх перед войной за все время исследований, которые проводили с 2000 года, у россиян появился во время Революции Достоинства в Украине.

      В января 2014 года 56% россиян опасались войны, в январе 2015 года – 68% (рекорд за все годы измерений). Затем опасения постепенно снижались вплоть до декабря 2018 года.

      Росія опитування соціологічне дослідження страхи росіян війна
      Результаты исследования: инфографика

      Несмотря на это 88% респондентов уверены, что российская армия сумеет защитить их в условиях военного вторжения.

      Социолог исследовательского центра Денис Волков считает, что боязнь войны у россиян вызвана общим ощущением конфликта с Западом и изоляцией страны. Негатива также добавляют новости, которые транслируют пропагандистские СМИ.

      ВО ЧТО ЕЩЕ ВЕРЯТ РОССИЯНЕ:

       

      Теги: Новости России Социологическое исследование Новости политики Война Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      сегодня , 12:03 Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      Блог Медіа 59
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      сегодня , 11:25 Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      4250
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сегодня , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 2238
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сегодня , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 1043
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      29 января , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 6158
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии бушует тайфун "Роке". Фото
       21 сентября 2011 , 22:00
      Столицу Египта накрыла песчаная буря – фото, видео
       16 января , 18:52
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук