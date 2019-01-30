Живут в страхе: более половины россиян опасается военной угрозы со стороны других стран

Более половины россиян опасается военной угрозы со стороны других стран. Так же рекордное количество опрошенных верит в способность российской армии защитить страну.

Так, в середине декабря 2018 года больше половины россиян – 56% – заявили о существовании военной угрозы России со стороны других стран. 39% в такой угрозе сомневались или отрицали ее. Соответствующие данные социологического исследования обнародовали в "Левада-центре".

Читайте также: Что волнует украинцев больше всего: социологическое исследование

Так, самый большой страх перед войной за все время исследований, которые проводили с 2000 года, у россиян появился во время Революции Достоинства в Украине.

В января 2014 года 56% россиян опасались войны, в январе 2015 года – 68% (рекорд за все годы измерений). Затем опасения постепенно снижались вплоть до декабря 2018 года.



Результаты исследования: инфографика

Несмотря на это 88% респондентов уверены, что российская армия сумеет защитить их в условиях военного вторжения.

Социолог исследовательского центра Денис Волков считает, что боязнь войны у россиян вызвана общим ощущением конфликта с Западом и изоляцией страны. Негатива также добавляют новости, которые транслируют пропагандистские СМИ.